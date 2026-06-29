И 25-ият задържан по "Баба Алино" се прибра вкъщи

25-ият задържан при акцията на ГДБОП и варненската полиция в район "Приморски" миналата седмица заради "Баба Алино" също се прибра вкъщи. Другите 24 бяха пуснати почти веднага. Последният получи обвинение и престоя в ареста 72 часа. Днес местният районен съд го пусна, но все пак, за разлика от другите, е с мярка за неотклонение - "подписка".

49-годишният мъж се оказа геодезист. Според прокуратурата през 2023 г. е изготвил заснемания на сгради по възлагане на частна фирма, като данните му довели до вписване на неверни обстоятелства в официални документи - база за удостоверенията за търпимост, включително за местността Баба Алино. Съдът прие, че има основания геодезистът да е съпричастен към деянието, но не е осъждан, липсват криминални прояви и няма да се укрие или попречи на разследването. Мярката не е окончателна, може да се обжалва.

Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев се оплака в социалните мрежи, че главния архитект Виктор Бузев, на когото Коцев иска оставката от месец май, е в болничен от тогава. В дълъг болничен бил и шефът на строителния контрол в общината, срещу когото Коцев издаде заповед за отстраняване. ГЕРБ - Варна, пък се възползва от изявата на кмета и припомни как през февруари той лично е овластил Бузев да одобрява устройствени планове: