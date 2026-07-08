Прокуратурата иска рестарт на делото срещу Благомир Коцев

Софийската градска прокуратура е протестирала определението на Окръжния съд във Варна, с което беше прекратено делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души. Това се случи на 30 юни, като съдебният състав се мотивира с това, че са допуснати съществени процесуални нарушения, които прокуратурата трябва да поправи.

Държавното обвинение обаче не е съгласно с това и настоява делото да се гледа по същество. Последната дума ще има Апелативният съд във Варна, който ще разгледа протеста. Първо обаче защитата на подсъдимите има срок да отговори на протеста на прокуратурата, преди делото да бъде придвижено до горната инстанция.

Освен Коцев, подсъдими са общинските съветници и негови съпартийци (ПП) Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бившата шефка на канцеларията му Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Коцев и съветниците са с парична гаранция, другите двама - с мярка "подписка". Обвинителният акт включва 12 престъпления, като кметът има обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря в ранна пролет поради включването на Стефанов и Кателиев във варненската листа на ПП-ДБ за парламентарните избори.

Основните аргументи на съда да върне делото са свързани с т. нар. "неизвестен народен представител". Съдът намeри редица вътрешни противоречия в сочената от прокуратурата хронология.

ЛЮБОПИТНО

Сред определенията по делото "Коцев" впечатление прави едно от 1 юли. Тогава съдията докладчик Светла Даскалова отхвърля молбата на свидетелката по делото Биляна Якова, която настоява съдът да спре да качва пълните си актове по казуса.

Якова се е подразнила, че журналист от "Дневник" е проучил определенията по делото и е установил, че тя редовно иска прекъсвания в охраната, която има като защитен свидетел по делото и това съвпада с уикенди и празници. Същото се отнася и за другата защитена свидетелка - бизнес дамата Пламенка Димитрова.

Според Якова публикуването на актовете на съда застрашава живота и здравето ѝ и затова трябва да се преустанови качването на пълните текстове на определенията, които се отнасят до режима на физическата ѝ охрана в публичния съдебен електронен архив, както и да бъдат премахнати вече качените файлове. В молбата се твърди и че под публикация от журналиста от "Дневник" майката на подсъдимия Коцев е писала коментар, който според Якова е престъпление - обида и клевета. Затова Якова моли да бъде сезирана прокуратурата.

Съдия Даскалова пише, че по закон съдебните актове се публикуват в онлайн регистрите и няма как това да става частично. Колкото до молбата да бъде сезирана прокуратурата, съдът обяснява на Якова, тя сама може да предприеме действия по реализиране на наказателна отговорност на лица, за които смята, че са извършили престъпление от частен характер, каквито са обидата и клеветата.

Свидетелка срещу Коцев получи охрана, стресната от кмета и Фейсбук Бившата общинарка от Варна Биляна Якова, за която се разбра тези дни, че е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев, е поискала държавна охрана, стресната от медийни изказвания на градоначалника и от коментари в социалните мрежи.