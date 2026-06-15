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Благомир Коцев моли кабинета за истината по "Баба Алино"

Варненският кмет отправи апел чрез видео в социалните мрежи

15 Юни 2026
Благомир Коцев в комлекса в Баба Алино.
FB/Скрийншот Благомир Коцев
Благомир Коцев в комлекса в Баба Алино.

Варненският кмет Благомир Коцев записа специално видео в социалните мрежи, в което помоли правителството да разкрие "цялата истина" по случая "Баба Алино". "Не само част от нея. И не само удобната! Нека новото правителство разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност", каза той.

Публикуваният тази вечер клип е записан в украинския комплекс, до строящи се сгради. Кметът обяснява, че те са на етап първа или втора плоча, като основите са налети около 27 март тази година, когато влизат жандармерия и други служби. Съответно Коцев задава въпроси как така под носа на службите се е случило точно това строителството, кой е покровителствал, също и кой е съдействал обектите от 15 да нараснат до 100 в периода 2025 г. - 2026 г. На мушката на Коцев е ДАНС от времето на Деньо Денев, прицелва се и в предшественика си Иван Портних - правителството трябвало да съобщи ролята на агенцията, както и да извести съдействал ли е кметът от ГЕРБ на Невзоров. Намесен е и украински журналистически материал:

С всичко това Благомир Коцев не изневери на досегашната си тактика от началото на скандала - не отрича беззакония в своя мандат, но изкарва като основни виновници други институции, протектирали украинската фирма доста преди той да встъпи. ГЕРБ - Варна, от своя страна, не е спряла да "стреля" насрещно - всекидневно нейни фигури атакуват кмета от ПП (ПП-ДБ) за "Баба Алино". 

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Ключови думи:

Варна, Благомир Коцев, Баба Алино, КУБ, Олег Невзоров

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