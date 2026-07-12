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Бившият шеф на ДАНС не помнел защо е върнал Невзоров в България

Днес, 18:42
Румен Миланов
БНТ
Румен Миланов

"Бившият председател на ДАНС Деньо Денев каза, че не помни защо първо издава заповед за експулсиране на собственика на КУБ Олег Невзоров [станал известен с незаконното ваканционно селище "Баба Алино"] и 10 дни по-късно отменя заповедта си", заяви пред Нова тв о.р. генерал Румен Миланов, депутат от "Прогресивна България".

Той не каза къде Денев е заявил това, но вероятно е било на закритото заседание на Комисията за контрол на службите в НС, която наскоро изслуша Денев и бившия шеф на ДАНС-Варна, който предлага Невзоров да бъде изгонен като опасен за националната сигурност. 

На въпрос на водещата да не би Денев да има деменция за нещо, което е станало преди година, Миланов каза, че не иска да влиза в медицински термини и добави, "явно се е намесило телефонното право и Денев е отменил заповедта си". Наскоро вътрешният министър Демерджиев коментира, че рано или късно "хората, които са усвоявали парите на Невзоров, ще бъдат изправени пред съда". 

Денев бе отстранен като председател на ДАНС още в началото на мандата на правителството на Радев. Той бе заменен от Станчо Станев, бивш охранител на президента и служител в Агенция "Митници".

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Ключови думи:

Румен Миланов, Олег Невзоров

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