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Собственик запорира активи на Невзоров след лумването на "Баба Алино"

Нидерландско семейство си иска парите обратно

Днес, 21:07
Собствениците в т.нар. незаконен град започнаха да си търсят правата.
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Собствениците в т.нар. незаконен град започнаха да си търсят правата.

Нидерландско семейство, собственик на апартамент в злополучното селище на Баба Алино, е успяло да запорира активи на една от фирмите на Олег Невзоров. За случката разказа bTV. Запорът е част от дело, в което семейството си търси обратно парите след лумването на скандала. 

През 2025 г. семейството почва да си търси лятна вила край Варна. Попада на Баба Алино, харесва им. „Получихме предварителния договор, подписан от Олег Невзоров. Изглеждаше добре, имотът беше официално регистриран в кадастъра. Разбрахме, че КУБ е голяма, добре известна компания от Украйна и ѝ се доверихме“, разказва Оксана Анатолиевна. През септември 2025 г. е подписан предварителен договор с „Форест Клуб Варна“ - покупка на апартамент в двуетажна жилищна сграда за 124 000 евро. От тях плащат близо 70 000 евро.

През май 2026 г. сключват втори договор с „КУБ – Кънстракшън“ - за довършителни строително-ремонтни работи за около 30 000 евро, със 70% авансово плащане. Сградата е почти готова тогава, но успоредно настава скандалът.  „Оттам нататък ситуацията бързо стана от лоша към по-лоша. Оказа се, че нашият търговски агент вече не е служител на КУБ от края на април, а ние нямахме друго лице за контакт. КУБ спря да отговаря на обаждания и имейли. Осъзнахме, че имаме нужда от адвокат“, разказа още жената.

През юни Оксана и семейството ѝ се свързват с адвокатска кантора. Целта е да развалят предварителния договор. Мотивът - невъзможност да ползват имота си и страх, че може да бъде премахнат. След неуспешен опит казусът да се реши извънсъдебно, се пристъпва към съдебни действия. Заведено е предварително обезпечително производство, а искането е връщане на парите, както и дължимите неустойки по договора. „Преди да се заведе същинската искова молба срещу инвеститора, законът ни позволява да се обезпечим от негови активи предварително - стига, разбира се, да имаме достатъчно убедителни писмени доказателства, които в случая са налице. Съдът в рамките на буквално един работен ден наложи възбрани на два други имота на инвеститора, които са в квартал „Чайка“ във Варна. Те не са свързани с този проект, съвсем отделни са", обяснява адвокатът Адриян Мурлиев.

От Окръжния съд във Варна са коментирали, че подобни дела са с ограничен достъп: „Производството се образува по молба на заинтересовано лице, като за него длъжникът не се уведомява. Идеята на законодателя е длъжникът да не бъде известяван за производството, за да не предприеме действия по разпореждане с имуществото си и да не препятства молителя да реализира правата си".

„Все още не са придобили самия имот. Те са на етап предварителен договор, където обаче са платили почти 60-70% от стойността на имота", посочи Мурлиев за имота в Баба Алино.

Проверка на адвокатската кантора на Мурлиев показала, че малка част от собствениците на имоти в „Баба Алино“ са предприели съдебни действия. „Това си го обяснявам с факта, че там почти всички купувачи всъщност са чуждестранни граждани, повечето от тях са с украински произход. Такъв е и инвеститорът, може би има доверие помежду им, което все пак крепи някаква надежда, че имотите ще бъдат завършени по някакъв начин“, коментира Мурлиев.

 

Репортажът на bTV:

 

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Ключови думи:

Баба Алино, Олег Невзоров, Варна, запор, КУБ, незаконен град

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