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Двама са тежко ранени след стрелба на плажа във Варна

21 Юни 2026Обновена
Pixabay

Днес, около 18:05 часа, е получен сигнал за възникнало спречкване между двама български граждани в района на плаж "Кабакум" във Варна, съобщи "Фокус". Три патрулки и линейки били изпратени на място.

По първоначални данни са пострадали мъже на 19 и 24 години, които са транспортирани до болнично заведение, съобщават от полицията. Единият е с прободна рана, а другият – с огнестрелно нараняване. И двамата са с опасност за живота. Единият от пострадалите е криминално проявен.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента, уточняват органите на реда. Самото спречкване започнало в заведение на плажа.

Плаж Кабакум е разположен между курортите „Св. св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, в рамките на вилна зона/к.к. „Чайка“.

Малко по-рано на плажа в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена“ бе открит трупът на 64-годишен български гражданин. Смята се, че на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица, и пристигналият екип само е констатирал смъртта му.

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Варна

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