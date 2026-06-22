Варненската полиция: Невзоров съдейства за "Баба Алино"

Сагата "Баба Алино" имаше развитие днес. Свързани с компанията КУБ профили в социалните мрежи съобщиха по обед, че по-рано през деня Олег Невзоров се е срещнал на живо със собственици в скандалния комплекс. Часове по-късно шефът на варненската полиция Цветан Пировски съобщи, че украинецът съдейства в разследването и е разпитан като свидетел.

ИСКРЕНО И ЛИЧНО

Появата на Невзоров във Варна на среща със собствениците бе изненадваща, тъй като досега даваните от българските власти информации гласяха, че той е търсен усилено; проследяваше са движението му в чужбина. Макар да не бе обявен официално за издирване, преди 20 дни вътрешният министър Демерджиев даде да се разбере, че практически Невзоров се издирва:

Демерджиев: Издирваме Невзоров Продължава издирването на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров, както и на други лица във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Това се разбра от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев.

А ето, че той сам се появи. "Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна г-н Благомир Коцев (вероятно се има предвид заповеди за събаряне - бел. авт.). На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни", се казваще още в съобщението на компанията. Заповедите на кмета ще се обжалват, заявена е готовност проектът изцяло да бъде бранен в съда:

РАЗПИТИ

Следобед стана ясно, че инвеститорът в т. нар. незаконен град е на разпит като свидетел във варненската полиция по образуваните досъдебни производства. Появи се информация, че е влязъл в страната на 16 юни. След разпита директорът на ОДМВР – Варна Цветан Пировски даде брифинг. На журналистите бе казано хем, че Невзоров е призоваван, хем, че се явява сам пред органите.

"Олег Невзоров се намира във Варна, където с него се извършват процесуално-следствени действия по постановление на прокуратурата. Първите индикации, че той ще се завърне в страната, са от предния понеделник. Във вторник беше отведен за разпит и бяха проведени първите процесуални действия, в сряда също, а днес продължаваме. Вероятно до края на деня ще приключим с основните процесуално-следствени дейности. Разпитват се и други хора, негови съдружници, извършват се процесуално-следствени действия, няма усложнения. Той се явява сам и съдейства на разследването“, заяви Пировски. Успоредно уточни, че Невзоров не е задържан, оказва съдействие на разследващите, явява се на всички призовки.

На въпрос дали украинецът след влизането си в страната сам е потърсил органите на реда, директорът обясни, че полицията е разполагала предварително с информация за намерението му да се яви и съдейства на разследването. По думите на Пировски, МВР е знаело къде се е намирал Невзоров преди завръщането му в България.

Самият Невзоров също се яви пред журналистите след излизането си от варненската полиция. Не каза нищо конкретно - всичко било законно, не се чувствал виновен, не ползвал политическа протекция; разполагал с документи, щял да говори подробно след края на проверката.