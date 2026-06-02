Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Демерджиев: Издирваме Невзоров

Разследващите имат информацията за всички собственици и нотариуси по случая "Баба Алино"

Днес, 18:01
Иван Демерджиев
БГНЕС
Иван Демерджиев

Продължава издирването на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров, както и на други лица във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Това се разбра от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред журналисти в Кърджали, където беше за откриването на енергийно обновените сгради на пожарната служба, министърът каза, че "по-скоро се проверява информация, според която той не е в страната". 

През почивните дни депутатът от ПП и бивш вътрешен министър Бойко Рашков коментира, че разполага с данни, че Невзоров е напуснал България "през един от северните гранични пунктове" в следобедните часове на 28 май.

Що се отнася до оттеглянето на мярката на ДАНС спрямо бизнесмена в кратък период след издаването ѝ, и то без мотив и спазване на реда за това, Демерджиев обясни, че има данни за намеса на политическо ниво какво да се върши. Това е обект на проверка на председателя на ДАНС, като негова структура. Запитан колко високо ниво, Демерджиев отговори: “На толкова високо ниво, че да влияе на председателя на ДАНС.”

Междувременно по-рано през деня министърът на правосъдието Николай Найденов увери, че по случая са установени "всички собственици, всички нотариални актове и нотариусите, осъществили нотариалното производство, и сме ги предали на разследващите органи". "Предстои извършването на проверки от Инспектората на Министерството на правосъдието", допълни той и отказа повече подробности.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Баба Алино

Още новини по темата

Довереник на Благомир Коцев бе освободен заради "Баба Алино"
02 Юни 2026

Близкият до Пеевски шеф на РИОСВ - Варна бе уволнен
01 Юни 2026

Кметът Коцев: В Баба Алино багерите няма да дойдат утре
31 Май 2026

Собственикът на КУБ е напуснал България, според Бойко Рашков
30 Май 2026

Как да се правиш на луд за "незаконен град"
30 Май 2026

Благомир Коцев уволни директор заради криене на данни
29 Май 2026

Полицията арестува трима души за "незаконния град" край Варна
29 Май 2026

Тече състезание кой е по-по-най-невинен за "незаконния град"
28 Май 2026

Министри: Община Варна е виновна за "незаконния град"
27 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса