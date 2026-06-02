Демерджиев: Издирваме Невзоров

Продължава издирването на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров, както и на други лица във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Това се разбра от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред журналисти в Кърджали, където беше за откриването на енергийно обновените сгради на пожарната служба, министърът каза, че "по-скоро се проверява информация, според която той не е в страната".

През почивните дни депутатът от ПП и бивш вътрешен министър Бойко Рашков коментира, че разполага с данни, че Невзоров е напуснал България "през един от северните гранични пунктове" в следобедните часове на 28 май.

Що се отнася до оттеглянето на мярката на ДАНС спрямо бизнесмена в кратък период след издаването ѝ, и то без мотив и спазване на реда за това, Демерджиев обясни, че има данни за намеса на политическо ниво какво да се върши. Това е обект на проверка на председателя на ДАНС, като негова структура. Запитан колко високо ниво, Демерджиев отговори: “На толкова високо ниво, че да влияе на председателя на ДАНС.”

Междувременно по-рано през деня министърът на правосъдието Николай Найденов увери, че по случая са установени "всички собственици, всички нотариални актове и нотариусите, осъществили нотариалното производство, и сме ги предали на разследващите органи". "Предстои извършването на проверки от Инспектората на Министерството на правосъдието", допълни той и отказа повече подробности.