Довереник на Благомир Коцев бе освободен заради "Баба Алино"

Едно от лицата край ръководството на община Варна, за което се знае, че е голям личен приятел на кмета Благомир Коцев, е освободен след казуса "Баба Алино". Става дума за арх. Кристиан Саралиев, който бе председател на Експертния съвет по устройство на територията (EСУТ). Той вече не оглавява консултативния орган. За промяната съобщи пред медиите местният председател Камарата на строителите в България Светослав Жеков. "Заповедта е издадена на 1 юни", уточни той.

Саралиев бе обвиняван месеци наред от "Възраждане", че се мъчи да прокара през ЕСУТ "незаконния град". Срещу него е и ГЕРБ - Варна, която съобщи преди дни, че Саралиев е назначен на 4 часа в община Варна, след като иначе е главен архитект на морската община Бяла. И по други поводи му е искана оставката. Също така преди дни той имаше участие пред "Нова телевизия", в което се държа провокативно с водещата и настрои свои колеги от града с твърдението "общината е тероризирана от архитектурната общност".

Новият председател на EСУТ е Венелин Марков. Саралиев остава член, срещу което на мига се чуха гласове от варненската камара на архитектите.

ОБВИНЕНИЯ

Бившият кмет на Варна Иван Портних /ГЕРБ/ се закани, че "ще покаже" "Баба Алино 2" - на няколкостотин метра от сегашния незаконен комплекс се строи друг и "никой там не се трогва какво става."

Портних за пореден път категорично отрече да е имало информация за сеч на гора и започване на строежи в "Баба Алино", докато той е бил кмет, като в същото време отново прехвърли цялата вина върху сегашната кметска администрация. През 2024 година "Корпорация КУБ" е поискала промяна в устройството на територията (Подробен устройствен план), а през 2025 година сегашният кмет Коцев се бил подписал да се придвижи процедурата "чрез приятеля си" арх. Кристиян Саралиев (председател на Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна).

Скандалните удостоверения за търпимост, издадени по времето на Портних, са издадени "от един районен архитект, който е на длъжността от 2004 година, преди да има ГЕРБ дори". "Заради "търпимостите" уволних архитект Бузев (Владимир Бузев, главен архитект на Варна), но Коцев го върна", посочи Портних.

Според Портних, "разказите на Коцев са опит да отклонят вниманието от реалната отговорност". Някак встрани е кметът на район "Приморски", който също е от ПП-ДБ - той е в сянка, но с години е забавял преписки, продължи Портних.

Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и служители на държавната администрация бяха обвинени от Европейската прокуратура за участие в схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са 3.4 милиони евро от европейските фондове.

ОБЯСНЕНИЯ

"Нямам нищо общо с незаконното строителство в местността "Баба Алино". Това заяви в същото време пред медиите един от уволнените служители от отдел "Строителен надзор" към Община Варна, Делян Грудев.

"Не приемам да бъда превърнат в изкупителна жертва, защото някой е решил, че редовният служител е най-лесният бушон при гръмнал скандал", каза още Грудев. Пред журналисти той показа трудовия си договор и заповедта за прекратяването му.

От документите стана ясно, че бившият инспектор от "Строителен надзор" е бил в изпитателен срок, тъй като е постъпил на работа в Община Варна едва преди 5 месеца, през декември 2025 година. Грудев бе категоричен: "Разпространената от Община Варна информация не отговаря на истината. Нито съм признал вина, нито съм напуснал доброволно."

"За мен е напълно възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които да имат интерес да си измият ръцете. Силно се надявам това да е така, защото другото би означавало, че съзнателно се прехвърля вина надолу към хора, които биха могли да бъдат лесна жертва.", каза още уволненият служител.

Грудев разказа, че е бил на проверка в местността "Баба Алино" в края на март, заедно с екипи на ОД на МВР. "Целият екип на "Строителен контрол", който тогава беше на работа беше извикан, за да извърши проверка. Качиха ни в три коли, не ни казаха нищо.", разказа Грудев.

Той категорично отхвърли информация от последните дни, че служителите на "Строителен надзор" не са имали достъп.

"Достъпът беше свободен. Никой не ни е възпрепятствал", каза още Грудев.

"Обществото има право на отговори", каза още уволненият служител.

КОНТРА

Пак днес фирмата КУБ публикува съобщение, прикачвайки документ. "Ние действаме изцяло в рамките на закона. Всички проекти се реализират въз основа на официално издадени разрешения и съгласувания", заяви компанията. Но реално публикуваният документ одобрява изработване на ПУП и за него се знае отдавна - това не е разрешение за строеж. Разрешението за изработване на ПУП датира от пролетта от 2025 г., подписано е от зам.-кмет (в дискусиите по скандала се визираше Пламен Китипов).