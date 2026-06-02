Увеличението на пенсиите от 1 юли ще е по-малко от 7,8%

Доста голяма бъркотия се очертава с осъвременяването на пенсиите заради решението на "Прогресивна България" да извади ковид добавката от 60 лв. (30,68 евро) от увеличението. Така реалното увеличение от 1 юли няма да бъде 7,8%, както бе обещано от вицепремиера Гълъб Донев преди броени дни, а по-малко.

Вече отпуснатите пенсии няма да се намаляват, но очакваното увеличение от следващия месец ще бъде поне с 2,39 евро по-малко. Така осъвременяването няма да е еднакво за всички, а ще е с по-малък процент за по-ниските пенсии и по-голям за по-високите, като единствено за минималната пенсия ще бъде с първоначално заявените 7,8%, показват изчисления на "Сега" според внесените от ПБ промени в Кодекса за социално осигуряване.

Мотивите за тези предложения са съвсем принципни и отдавна се коментират от експертите – изплащането на твърди суми като ковид добавки, и то след края на пандемията през 2023 г., представлява сериозно отклонение от принципа "принос-права", посочват от ПБ. Оттам допълват, че целят и ограничаване на нарастването на неприсъщите разходи на пенсионните фондове – още един безспорен аргумент за премахване на добавката. Поради изначалните проблеми с тези добавки обаче премахването им на свой ред ще доведе до нови аномалии, а е и спорно дали трябва да се прави в 12 без 5, с удължителен закон, при липса на бюджет.

Какво променя ПБ в изчислението на пенсиите

С промени в удължителния закон ПБ предлага две ключови промени в изчислението на пенсиите и прилагането на швейцарското правило. За швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, което се прилага всяка година от 1 юли, управляващите предлагат текст, според който 60-те лв. ковид добавка, които участват в размера на пенсията от 1 юли 2022 г. насам, не се осъвременяват. Това означава различен процент от очакваното за пенсиите, отпуснати до края на 2025 г.

В мотивите е посочено, че тези суми ще се запазят в размерите, достигнати до 30 юни 2026 г. Това би следвало да означава, че замразени ще бъдат не само първоначалните 60 лв., но и начислените върху тях увеличения през последните години, но тук са необходими допълнителни разяснения.

С друга промяна от 1 юли се отменя текстът в Кодекса за социално осигуряване, според който при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от 1 юли 2022 г., след изчисляването й в размера се включва сума от 60 лв. Последното означава, че от 1 юли новите пенсии няма да получават тази твърда добавка.

Как се променя увеличението от 1 юли

Тъй като от всяка пенсия, без минималната, ще бъдат извадени най-малко 30,68 евро, преди тя да бъде увеличена със 7,8%, всеки пенсионер ще получи поне 2,39 евро по-малко от очакваното на 1 юли (става дума за по-ниска сума на увеличение, а не намаляване на първоначалния размер на пенсията). Тъй като изважданата сума е една и съща за всички пенсии, то закономерно ще се получи така, че по-ниските пенсии ще бъдат ощетени с повече. Две примерни изчисления, направени само с първоначалната сума на добавката без индексациите й:

– 7,8% увеличение на пенсия от 1000 евро би дало 78 евро повече за пенсионера от 1 юли. Сега обаче трябва да извадим 30,68 евро от пенсията, преди да я увеличим, или да приложим увеличението върху 969,32 евро. Това вече е 75,61 евро увеличение, или с 2,39 евро по-малко. Така увеличението на пенсия от 1000 евро от 1 юли вече няма да е със 7,8%, а със 7,56%;

– 7,8% увеличение на пенсия от 700 евро би дало 54,60 евро увеличение. Сега обаче трябва да извадим и тук 30,68 евро, или да приложим увеличението върху 669,32 евро. Така то вече пада на 52,21 евро. В сума това отново е 2,39 евро, колкото е при по-голямата пенсия. Увеличението обаче за тази по-ниска пенсия от 700 евро от 1 юли вече ще е само със 7,46% – не просто по-ниско от 7,8%, а по-ниско и от увеличението на пенсията от 1000 евро.

От тези фокуси е извадена минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Нейният размер се определя с бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка година, поради което за нея е внесен отделен текст. Той предвижда, че тя става 347,51 евро от 1 юли, което е точно 7,8% върху сегашния й размер от 322,37 евро. Така тя ще се осъвремени по различен начин от останалите.

Днес тези спорни промени трябва да се гледат на второ четене в бюджетната комисия. Очаквайте подробности от дебата и гласуването на депутатите.