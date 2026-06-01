За последно пенсиите ще се платят с ден по-късно

БГНЕС За последно ще има забавяне в плащането на пенсиите заради почивен ден.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 8 юни (понеделник) и ще завърши на 22 юни (понеделник), обяви тази сутрин Националният осигурителен институт. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юни 2026 г.

Този месец институтът за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 2026 г., когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно – ще завършва, в предходния работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026 г.