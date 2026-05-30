И тази година ранното пенсиониране е хит

Много повече хора се пенсионират при облекчени условия, отколкото с пълни стаж и възраст

Днес, 06:51
Единствената действаща пенсионна реформа в момента - затягането на условията за пенсиониране, е минирана от облекчените режими.
И тази година затвърждава тенденцията хората, които се пенсионират с пълните стаж и възраст, да са малцинство пред тези, които използват различни режими за ранно пенсиониране и други облекчени режими. Това показват данни на Националния осигурителен институт за първото тримесечие на 2026 г. Както обикновено напоследък, новоотпуснатите пенсии се увеличават, вместо да намаляват заради увеличаващите се изисквания за стаж и възраст.

Тази година жените се пенсионират на 62 г. и 6 м. с 36 г. и 10 м. осигурителен стаж, а мъжете – на 64 г. и 9 м., с 39 г. и 10 м. стаж. Догодина условието за стаж ще стане 37 г. за жените и 40 г. за мъжете и ще спре да расте. Възрастта обаче ще продължи да се увеличава до достигане на 65 г. и за двата пола. При мъжете това ще се случи през 2029 г., а при жените - през 2037 г.

За първите три месеца на тази година са отпуснати общо 27 616 пенсии, с 671 повече в сравнение със същия период на 2025 г. Това е незначително увеличение с около 2,5%, но за пореден път показва, че ежегодното увеличение на възрастта и стажа вече не служи за намаляване на входящия поток към системата, тъй като пенсионерите се увеличават по други линии.

От новите лични пенсии 9915 са за инвалидност поради общо заболяване, 1198 са социални инвалидни, а 12 799 са за стаж и възраст. На пръв поглед изглежда, че редовите пенсии - с изпълнени условия, са взели малък превес, но това съвсем не е така. От тези 12 799 пенсии за стаж и възраст само 6990 са "класически", по чл. 68, ал. 1 и 2 на Кодекса за социално осигуряване, при това броят им намалява в сравнение с 2025 г. (когато са били 7154). При другите или няма достатъчно стаж, или не е навършена редовата възраст.

Отново се увеличават хората, които поради липса на необходимия стаж, чакат до 67-годишна възраст, за да се пенсионират. Така от януари до март т.г. са се пенсионирали 3165 души при 3065 през първото тримесечие на 2025 г. Продължават да се увеличават и хората в обратната ситуация – с изпълнен стаж, които имат право да се пенсионират до 1 г. преди навършване на възрастта. Въпреки че в този случай човек получава доживотно намалена пенсия, това е много популярна възможност в последните години, като скокът е забележителен - 16%, от 2156 на 2514 пенсии (първо тримесечие на 2025 г. към първо тримесечие на 2026 г.).

Повече хора от сектор "Сигурност" са се пенсионирали тази година спрямо миналата, като техният брой поначало е малък – 531 лични пенсии, но и тук ръстът е с близо 16% спрямо 2025 г. Отново прави впечатление и любопитният факт, че при наследствените пенсии инвалидните изпреварват многократно тези за осигурителен стаж и възраст – 2374 срещу 424, въпреки че наследяването на такъв тип пенсия е спорно.

