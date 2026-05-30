Собственикът на КУБ е напуснал
България, според Бойко Рашков

Днес, 07:52
Олег Невзоров е от Одеса
"Продължаваме промяната" допусна, че Олег Невзоров е напуснал страната. Депутатът Бойко Рашков каза, че разполага с данни, че Невзоров, който е собственик на строителната фирма "КУБ Корпорация", изградила незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е напуснал България "през една от северните гранични пуктнове" в следобедните часове на 28 май.

Той напомни, че през 2025 г. високопоставен служител на Държавна агенция "Национална сигурност" е предложил екстрадиция на Невзоров, а няколко дни по-късно издадената заповед е отменена.

По думите му отговори трябва да се търсят от бившия премиер Росен Желязков и бившия председател на парламента Наталия Киселова, които са получили секретен доклад на службата по случая.

В четвъртък срещу петък варненската полиция арестува трима души от корпорацията. За срок до 24 часа са задържани помощникът на собственика на КУБ, юристът на дружеството и счетоводителят.

Откакто гръмна скандалът в началото на седмицата Олег Невзоров не се е появявал публично. На няколко пъти бяха насрочвани пресконференции, но бяха отлагани. Вчера бе разпространено негово изявление, че "бъдещето ми е свързано с Варна" и че не е вършил нищо незаконно. 

