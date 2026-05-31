Кметът Коцев: В Баба Алино багерите няма да дойдат утре

Плащаме данъци и такси, банката отпусна ипотека за имотите, значи всичко е изрядно, казват собственици

31 Май 2026Обновена
Строителството в Баба Алино е започнало през 2023 г., казва Коцев. И допълва, че противно на твърденията на ГЕРБ, до края на октомври има забит не един пирон, а цели арматури, и е изсечено не едно дърво, а стотици. Доказват го снимки и видео клипове с налични мета данни. Нещо повече и още по-скандално: кметство "Приморски" под ръководството на ГЕРБ издава общо 7 търпимости на КУБ по отношение на Баба Алино.
Facebook/Благомир Коцев
Хората, които са купили имоти в "тайния град" на КУБ край Варна, са жертва на една голяма схема. Това коментира варненският кмет Благомир Коцев в интервю за БНТ днес. Той посочи още, че ще бъдат издадени актове за събаряне на постройките, "защото това казва законът". Но предположи, че процедурата ще бъде атакувана в съда. "Няма да дойдат утре багерите, но допускам, че ще сте стигне до събиране", каза кметът.

"От година и осем месеца съм собственик в този комплекс. Плащам си всеки данък, плащам си такса смет, имам всички документи, нотариален акт. Взел съм жилището с ипотечен кредит, банката е проверила всички документи. Щом се е съгласила да отпусне кредит, следователно документите към имота би трябвало да са били валидни", коментира междувременно пред bTV един от собствениците. "Това е документ от общината, че съм платил данъците за последните две години. Тук е нотариалният акт за покупка на недвижим имот", посочва друг собственик на имот. "Получихме българско гражданство след началото на войната в Украйна и дойдохме тук. Три години живяхме под наем. Продадохме апартамент в Украйна, внесохме парите в банка за първоначална вноска и сега сме много притеснени. Не знаем какво да правим, ако се окаже, че всичко е незаконно", разказва трети собственик.

Кметът пък обясни пред БНТ, че служители на община Варна и други контролни органи не са били допускани до незаконния строеж, а част от проверяващите са се страхували да влизат в района. По думите му проверяващите са срещнали охрана, огради и съпротива при опитите си да извършат контрол на място, а впоследствие е била потърсена помощ от полицията и жандармерията.

Кметът подчерта, че общината е била наясно със случая и е предприемала действия, но е срещала пречки при проверките на място. Коцев коментира твърденията, че незаконното строителство е било допуснато заради бездействие на институциите.

"Това, че е имало таен град и широко затворени очи, може да е вярно за някои институции, но със сигурност не е вярно за мен. Аз със сигурност съм бил с широко отворени очи, защото съм запознат със събитията и как те стартират. Това дали някой в строителния контрол е бил със затворени очи - не знам, и дали се е опитвал да затваря моите, възможно е. И заради това се стигна до въпросните уволнения. Хронологията е много важна да се проследи, за да знаем какво се е случило", посочи той.

"Първите сигнали за незаконно строителство и сеч в горите на Златни пясъци са от 6 юни 2024 година, които са изпратени до район „Приморски“. Район „Приморски“ е най-големият район във Варна, който си има кмет и собствен строителен контрол. В техните правомощия е те да действат, да отидат на място и да установят незаконното строителство и те са го направили. Установили са, че към този момент има 11 строежа, които са в ход. Те започват да работят по издаването на актовете за незаконно строителство.", обясни Коцев. По думите му при последваща проверка са били открити още незаконни обекти.

Той допълни, че на 3 февруари 2025 г. отива повторна проверка от РНСК. Установени са още 4 незаконни къщи и стават 15 към онзи момент. Район „Приморски“ действа и издава съответните документи. След проверката се прави съвместна проверка между Община Варна и район "Приморски". Има охранители, които не допускат проверките. В този момент нашият строителен контрол изисква цялата преписка в голяма община и тя започва да работи по нея. "Тогава са започнали да се създават тези актове по тези 15 незаконни постройки и е започнал един пинг-понг между институциите", каза Коцев.

Според него липсата на достъп до имотите е възпрепятствала работата на контролните органи. "Такъв не е бил оказан и е бил възпрепятстван от охранителите, от големи огради. Нашите служители сега разказват, че те са се страхували да ходят на тези обекти", посочи кметът.

Вчера депутатът от ПП и бивш вътрешен министър Бойко Рашков каза, че разполага с данни, че Невзоров, който е собственик на строителната фирма "КУБ Корпорация", изградила незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е напуснал България "през една от северните гранични пунктнове" в следобедните часове на 28 май.

Той напомни, че през 2025 г. високопоставен служител на Държавна агенция "Национална сигурност" е предложил екстрадиция на Невзоров, а няколко дни по-късно издадената заповед е отменена. По същото време Невзоров става и свидетел по делото срещу Благомир Коцев. "Ще се види, че това са фалшиви показания. Тяхната роля е точно тази - да се стигне до моя арест", коментира днес Коцев.

