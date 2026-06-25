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Парламентът свива обхвата на проверката за охраната от НСО

Службата ще предаде информация, засягаща депутати, но не и премиери, президенти и председатели на НС

25 Юни 2026
Румен Миланов
БГНЕС
Румен Миланов

Значителни промени ще претърпи предложението НСО да предаде на парламента целия архив за охраната на лица от високите етажи на властта от 2013 г. насам.

Предложението, което дойде от лидера на ДПС Делян Пеевски, не отговаря на нормативната уредба, тъй като действащият устройствен закон за НСО датира от 2015 г., както обясни пред журналисти Румен Миланов ("Прогресивна България") - шефът на парламентарната комисия, която наблюдава специалните служби.

Миланов каза, че членовете на комисията са решили да изменят предложението. То ще обхваща по-тясна категория лица, включваща депутатите, но не и премиери, президенти и председатели на Народното събрание.

Членът на комисията Бойко Рашков ("Продължаваме промяната") посочи, че този подход ще позволи да се правят сравнения на разходите, които са правени за охраната на различни депутати. Той каза, че информация ще бъде изискана и от МВР, тъй като някои депутати са получавали защита и от служби в рамките на вътрешното министерство.

Комисията изслуша днес началника на НСО ген. Емил Тонев във връзка с охраната на Делян Пеевски, Атанас Атанасов и Кирил Петков. Тонев е разкрил какви са били разходите за личен състав и гориво на колите, но според Румен Миланов в данните се съдържа класифицирана информация и засега няма да бъде разкривана. По думите му, неговата комисия ще направи доклад за работата си по темата за охраната на депутатите, който ще бъде представен в пленарната зала и тогава може да се очаква повече публичност.

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Ключови думи:

НСО, Румен Миланов, Бойко Рашков

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