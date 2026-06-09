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"Прогресивна България" връща НСО за хората на президента

09 Юни 2026
БГНЕС

"Прогресивна България" внесе промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които службата отново ще трябва да вози администрацията на президента, съобщи "Фокус".

Миналата година кабинетът "Желязков" забрани на администрацията да ползва услугите на НСО - промените бяха внесени от "ДПС - Ново начало".

Това бе част от "институционалната война" между президентството и законодателната власт - тогава Румен Радев, в качеството си на президент, обяви, че в знак на солидарност ще пътува с личния си автомобил. Радев дори посрещна през октомври миналата година унгарския президент със семейната "Шкода".

Сега вносителите посочват, че до 2025 г. такава разпоредба е съществувала в закона, но впоследствие е била отменена. Посочва се също, че транспортното обслужване на президентската администрация не представлява охрана по смисъла на закона - става дума за използване на автомобили и шофьори на НСО за служебни пътувания, президентски мероприятия, дипломатическа дейност и изпълнение на служебни задачи от администрацията. Липсата на изричен текст, според тях, създава правна неяснота и води до необходимост от допълнителни административни обосновки.

С друга промяна в закона "Прогресивна България" предлага в парламента да постъпват мотиви и информация за депутатите, които НСО охранява. В мотивите си вносителите подчертават, че охраната от НСО не е привилегия, а инструмент за защита на националната сигурност, както и че посегателство срещу висши държавни длъжности може да засегне функционирането на държавата.

Те посочват също, че рискът за народните представители не съществува само при война или военно положение и че е необходимо да се запази възможността депутати да получават охрана и в мирно време при конкретна заплаха. Според тях парламентът трябва да има по-добър контрол върху тези решения, тъй като по закон вече упражнява контрол върху дейността на НСО.

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