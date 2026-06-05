Демерджиев: Има данни за действия на украинския посланик за Олег Невзоров

Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна, които са след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров (има се предвид изгонването му от България със заповед на председателя на ДАНС през юли 2025 г. - б.а) и преди нейното оттегляне. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента вътрешния министър Иван Демерджиев, цитиран от БТА.

"Проверете във външното ни министерство, доколкото знам, е подадена нота, има някакви документи. Там трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят", каза Демерджиев и допълни: "Нашата задача е да съберем необходимите доказателства и всеки компетентен орган в държавата ще вземе отношение по тях".

„Идентифицирали сме множество хора, които имат касателство към този случай. Част от тези хора са в структура, към която принадлежи Олег Невзоров. Далеч не смятам, че тази структура се изчерпва с него. Поискали сме и съдействие от партньорски служби, защото структурата е доста по-голяма“, каза още вътрешният министър.

По негови думи изследват и защо общинските и държавните органи не са противодействали на тези явления. „Изследваме и връзките на Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места или в изпълнителната власт, или в политическите среди, или в общинската власт“, каза Демерджиев.

Вътрешният министър посочи още, че бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев трябва да бъде изслушан за случилото се по неговото време във Варна.

„Първо вярвам, че ще получим необходимата информация от ръководителя на ДАНС в обема, в който може да бъде предоставена. Мисля, че е резонно не само Деньо Денев да бъде изслушан, а и сегашния представител“, каза Демерджиев.

„Работим в хармония не само с прокуратурата, работим в пълно взаимодействие и с ДАНС. Проблемът е, че този случай го рестартирахме, защото той беше спрян, блокиран, нямаше работа смислена по него“, каза още вътрешният министър.

По думите на министъра от МВР имат данни накъде се е придвижил Олег Невзоров.

За първи път вътрешният министър Иван Демерджиев намеси украинската посланичка у нас Олеся Илашчук в случая с Олег Невзоров още преди седмица. В ефира на БНТ той навърза дипломата, Бойко Борисов и Делян Пеевски без да обяснява какво точно има предвид, но в контекст, че това имало общо със спасяването на Невзоров от изгонване.

Украинският посланик нарича внушенията, включително и как Невзоров се крие в посолството, фейк новини. Илашчук заяви пред Би Ти Ви, че посолството не коментира фалшиви слухове и стриктно спазва Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Позицията на Министерство на външните работи

През 2025 г. по темата със собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров е осъществявана кореспонденция, която е била препратена по компетентност към Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), съобщиха по-късно за БТА от Министерството на външните работи (МВнР) след запитване във връзка с думите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВнР добавят, че впоследствие ДАНС е отменила издадената от нея заповед.

През 2026 г. в МВнР не е постъпвала информация във връзка със случая на Олег Невзоров. Министерството на външните работи отбелязва, че не коментира съдържанието на дипломатическа кореспонденция, обменяна по дипломатически канали.