Варненският кмет уволни най-близкия си заместник

"Заместник-кметът с ресори строителен контрол, сметопочистване и сигурност - Илия Коев, е освободен от длъжност", съобщи днес по обед пресцентърът на община Варна. Уточнява се, че заповедта влиза в сила веднага, а функциите се поемат от самия кмет Благомир Коцев. Коев отговаряше за специфични неща като паркинги и синя зона, околна среда; надзиравайки строителния контрол - и по сагата "Баба Алино".

До днес казусът "незаконен град" бе коствал главите на трима редови общинари и директор на дирекция. Отстранен бе и шефът на експертния съвет по устройство на територията, но органът е само консултативен.

Илия Коев бе дълги години със и зад Коцев - бе част от охраната му в дополитическото битие на бизнесмен. Считан бе за най-близкия човек на кмета в ръководния екип след напускането на Диан Иванов - Дишката, който даде показания срещу Коцев по делото срещу него и обяви после, че е сторено под натиск.

Като цяло от началото на мандата отстраненият Коев не се бе замесвал в скандали. Оценките за работата му от варненци бяха по-скоро положителни.

В МОРСКАТА ГРАДИНА

Постепенно тема във Варна става и къща в Морската градина, в застроената местност "Салтанат". Сградата "порасна" по времето на Коцев. За нея досега имаше сигнали до кметската администрация от съветници от различни формации, а днес ГЕРБ - Варна, допълнително изостри казуса с брифинг пред медиите. Според съветници от ГЕРБ къщата е надстроена без разрешение, а при питанията кметът тупал топката. Но, всъщност, точно така - чрез надстрояване и съмнения за незаконност, бяха вдигнати множество сгради в парка по времето на Иван Портних (ГЕРБ).