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Нов кмет платил борчове на стария към синовете му

Любопитният случай, за който към момента е установен конфликт на интереси, е в Стамболийски

Днес, 05:47
Кметът Петър Неделев (вляво) трябва да доказва честността на общинските харчове.
FB/Община Стамболийски
Кметът Петър Неделев (вляво) трябва да доказва честността на общинските харчове.

Проблем ли е един кмет да разплати фактури на синовете си, договорени от неговия предшественик? Този любопитен казус се разиграва в пловдивската община Стамболисйки.

Сметната палата установи конфликт на интереси и глоби с 5000 евро кмета Петър Неделев, защото превел приблизително такава сума (9800 лв. отпреди превалутирането) на фирмата на синовете му - те имат магазини, общината купила от тях различни материали (маркучи, тиксо, лампи...). Той обаче твърди, че към 8500 лв. от тия пари са останали неразплатени от предшественика му Георги Мараджиев - покупките извършил предишният кмет, настоящият просто платил. От данните на палатата наистина става ясно, че преводите са направени в първите месеци от мандата на Неделев, тоест уреждат се борчове на стария кмет. Но реално стоки е закупил и самият той. "Сметката" за момента е, че палатата иска 10 684 евро - личната глоба плюс суми за общината и държавата.

Неделев съобщи, че ще обжалва. Разпространи фактури от предишния мандат. Заяви, че Комисията за противодействие на корупцията при две проверки досега не е открила проблеми, и обвини ГЕРБ за проблемите си. Връзката с партията на Бойко Борисов е, че Сметната палата се оглавява от Димитър Главчев, а предшественикът му и лют актуален опонент е Георги Мараджиев, силна фигура в ГЕРБ - Пловдив.

Мараджиев обяви в средата на май, че отново ще се кандидатира за кмет. А по повод настоящия скандал атакува фронтално, още преди Неделев да излезе с позиция:

По принцип казусът наистина може да доведе до предсрочни избори, но е малко вероятно. Неделев бе избран през 2023 г. чрез "Алтернативата на гражданите".

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Стамболийски, община Стамболийски, кмет, КПК, антикорупционна комисия, Сметна палата, Петър Неделев, Георги Мараджиев

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