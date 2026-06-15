Управляващите подхванаха Главчев заради сигнали за нарушения

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от ПБ е поискал проверка по постъпил сигнал за множество нарушения в Сметната палата. В сигнала се твърди за концентрация на власт, намеси в независимата работа на одиторите, конфликти на интереси. Проданов е приложил сигнала в писмо до председателя на палатата Димитър Главчев, с което иска информация по всички поставени в него въпроси.

В писмото изрично се посочва, че следва да бъде проверено назначаването за директор на одитната дирекция “Одити за съответствието” Красимир Емилов Димитров. Димитров е бил назначен през април на временен договор, като в същото време има данни, че той има участие във фирма със сходен предмет на дейност - финансови консултации. Проверка във фирмените регистри потвърждава, че лице с такова име участва в управлението на фирма “Аудиториум”. Фирмата е с предмет на дейност “Вътрешна и външна търговия; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешен и международен туризъм; консултантска дейност и изработване на проекти в различни икономическо–социални сфери”. Последният подаден годишен отчет е за 2023 г., като още се обработва. Миналата година фирмата е била включена в списъка с длъжници с неуредени публични задължения. Конфликтна частна практика по линия на обучения на представители на общини и други публични органи има и друг главен одитор-методолог, назначен в кабинета на председателя на палатата, се твърди в доклада.

Наред със спорните назначения, в палатата има и голяма концентрация на власт в единия от зам.-председателите, като до това разпределение се е стигнало след структурни промени, предприети от председателя през февруари, се казва още в сигнала. В организацията на работата пък се позволява даване на устни указания - абсолютно забранена практика, при която не остават следи, стига се и до сериозни забавяния на отделни доклади.

Има и проблеми с преназначаването на пенсионирани служители - от 37 пенсионирани служители, 22 са преназначени, като трима са сложени на новосъздадени позиции главни одитори методолози с тримесечни договори. Тези кратки договори за ключови експерти унищожават фундаменталния принцип за независимост в работата на палатата, защото превръщат специалистите в заложници, се казва още в сигнала. Той е придружен от редица документи. Не е ясно в този случай доколко извършването на проверка от самия Главчев е удачно като форма за удостоверяване на фактите, коментират експерти.

За данни за нарушения сигнализира в питане до служебния финансов министър Георги Клисурски преди време и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. В питането си Мирчев изтъква, че към края на 2025 г. има данни за 20 одитни задачи, по които са били готови проекти на доклади, но в крайна сметка те не са били приети заради прекомерни забавяния и променена правна рамка. Посочва се и големият брой преназначени пенсионирани служители. Този въпрос на Мирчев остана без отговор в рамките на мандата на служебния кабинет.