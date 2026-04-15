Партията на бившата еврокомисарка Кунева е дадена на прокурор

Две политически партии ще бъдат глобени заради гафове с годишните финансови отчети, които се подават задължително в Сметната палата от партиите и коалициите.

Необходимите документи не е внесла партия "Движение България на гражданите", а извън законовия срок е подала отчета си партия "Балканска демократична лига". Сметната палата ще уведоми прокуратурата за нарушението на "Движение България на гражданите", тъй като партията не е подала отчет за втора поредна година.

Глобата за непредставени отчети и за отчети, представени след законовия срок, е в размер от 2 556,46 € (5000 лв.) до 5 112,92 € (10 000 лв.)

А иначе 130 политически партии са подали в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2025 г., като са спазили изискванията за представянето им в предвидения от Закона за политическите партии (ЗПП) срок.