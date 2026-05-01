Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сметната палата закъса за одитори

Обявен е конкурс за нови назначения с минимум 1600 евро заплата

Днес, 15:14
Конкурсът за главни одитори е със срок до 4 май.
Сметната палата ще се опита да назначи накуп 5 нови главни одитори-методолози, които да извършват независим преглед на качеството на одитните ангажименти.

Палата е обявила външен конкурс, като предлага за работните места основно месечно трудово възнаграждение минимум 1600 евро и максимум 2780 евро. Като бонус към основното възнаграждение палата обещава още средства за представително облекло, допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, обучения и карти за спорт. Към основната заплата се добавя и клас прослужено време. 

Това става ясно от публикуван на сайта на палата конкурс за наемането на нови служители. От обявлението става ясно, че конкурсът ще тече в три части - тест, практически изпит в тематичната област на конкурса и интервю. Документи ще се приемат до 4 май. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сметна палата

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа