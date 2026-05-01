Сметната палата закъса за одитори

Конкурсът за главни одитори е със срок до 4 май.

Сметната палата ще се опита да назначи накуп 5 нови главни одитори-методолози, които да извършват независим преглед на качеството на одитните ангажименти.

Палата е обявила външен конкурс, като предлага за работните места основно месечно трудово възнаграждение минимум 1600 евро и максимум 2780 евро. Като бонус към основното възнаграждение палата обещава още средства за представително облекло, допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, обучения и карти за спорт. Към основната заплата се добавя и клас прослужено време.

Това става ясно от публикуван на сайта на палата конкурс за наемането на нови служители. От обявлението става ясно, че конкурсът ще тече в три части - тест, практически изпит в тематичната област на конкурса и интервю. Документи ще се приемат до 4 май.