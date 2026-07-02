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Сметната палата ще приключи одита на АПИ чак в края на 2026 г.

Губите време за спешни реформи, отбеляза опозицията към управляващите от "Прогресивна България"

Днес, 16:07
Сметната палата получи задача да извърши одити на пенсионната система, публичните финанси и пътното строителство през последните шест години.
Илияна Кирилова
Сметната палата получи задача да извърши одити на пенсионната система, публичните финанси и пътното строителство през последните шест години.

Депутатите единодушно гласуваха да възложат на Сметната палата да извърши три одита, чиято цел е да се види как се харчат публичните средства, въпреки множеството критики на опозицията, че това само ще забави старта на реформите в проблемните сектори.

Одитите са предложение на управляващата "Прогресивна България" и включват проверки на социалните плащания по бюджетите на социалното министерство и Държавното обществено осигуряване, на изпълнението на публичните финанси във финансовото министерство и на договорите в Агенция "Пътна инфраструктура". Одитираният период е от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г. Докладите с резултатите трябва да бъдат представени до 30 октомври 2026 г.

Сметната палата на практика ще извърши два одита на АПИ, защото одиторите обявиха, че не могат до 30 октомври да проверят всичките над 700 обществени поръчки за над 4 млрд. евро, по които агенцията е възложител за последните 6 години. Така до 30 октомври АПИ ще представи само резултатите от проверката на финансовото управление на имуществото, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи на агенцията, а до 31 януари 2027 г. -  провеждането и изпълнението на обществените поръчки за пътно строителство.

Най-оживени дебати в парламента предизвика одитът на пенсионно-осигурителната система. От "Прогресивна България" отново бяха принудени да се оправдават заради критиките на опозицията, че този одит се използва като алиби за предприемане на непопулярни решения, свързани с пенсиите и осигуровките. "Категорично не целим да посочваме с пръст някого и да отнемаме социални и осигурителни права или да замразяваме доходи. Искаме да се предпазим от кризи и да върнем дългосрочно нормалността", обясни Стефан Белчев от ПБ.

От ДБ обявиха, че властта само си губи времето с тези одити, вместо смело да се захване с реформиране на проблемните сфери. "Срокът за представяне на резултатите е 30 октомври - изпускате да направите необходимите промени и с Бюджет 2027! Къде ви е планът за реформи?", попита Мартин Димитров от ДБ. Според него единствено одита на АПИ си заслужава, защото там действително има корупционни практики, които трябва да бъдат коригирани.

От опозицията поставиха и проблема с фалшивите ТЕЛК-решения, които източват държавните осигурителни фондове, но са подминати от одита на Сметната палата. Отговорът от ПБ бе, че медицинската експертиза и ТЕЛК-решенията са към Министерството на здравеопазването, докато възложеният одит е на бюджетите на социалното министерство и Държавната обществено осигуряване, което е към НОИ.

 

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Ключови думи:

одити, Сметна палата

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