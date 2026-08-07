Нов абсурд - одиторът Главчев проверява премиера Главчев

ЕПА/БГНЕС Димитър Главчев оглави две поредни служебни правителства на Румен Радев, а сега трябва да разследва дейността им

До абсурден казус се стигна заради конституционните промени от края на 2023 г., приети с гласовете на управляващата тогава "сглобка" между ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ. Със заповед на председателя на Сметната палата Димитър Главчев започва проверка на действията на служебното правителство с премиер ... Димитър Главчев.

Заповедта всъщност е за общо три мащабни одита, възложени от мнозинството в парламента, доминиран от "Прогресивна България. Проверките трябва да обхванат периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. А по средата на този период - между 9 април 2024 и 16 януари 2025 г. - Димитър Главчев бе служебен премиер в две поредни правителства, назначени от тогавашния президент Румен Радев.

Правният казус произтича от промените в конституцията, според които служебните министър-председатели се избират от президента измежду ръководителите на няколко институции, сред които и Сметната палата. Заради това Главчев сега едновременно ръководи одитните екипи и трябва да поеме отговорността да изпрати в прокуратурата евентуалните нарушения по време на своето управление.