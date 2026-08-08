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Главчев си прави отвод за проверките срещу себе си

Той не смята, че е в конфликт на интереси, но предприема тази стъпка за максимална обективност

08 Авг. 2026
Димитър Главчев
Илияна Димитрова
Димитър Главчев

Ден след като стана ясно, че шефът на Сметната палата Димитър Главчев започва проверка на оглавяваното от него служебно правителство, той си направи отвод. Причината е гарантиране на "максимална обективност и безпристрастност", а не конфликт на интереси, какъвто според бившия премиер не е налице.

"Твърдения в медиите, че Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси относно възложени от Народното събрание одити на Сметната палата, са спекулативни и не почиват на законоустановени факти", се казва в позиция на Сметната палата.

"Конфликт на интереси се доказва единствено и само по административно-процесуален ред и всичко друго е инсинуация. Съгласно закона, всяко лице, заемащо публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси", посочват оттам. И добавят, че въпреки че не са налице правни основания за конфликт на интереси, заради възникналите спекулативни коментари и "с оглед гарантиране на максимална обективност и безпристрастност", председателят на Сметната палата ще си направи писмен отвод от всички действия и решения по одитите, отнасящи се до периода, през който е бил назначен за служебен министър-председател - от 9 април до 27 август 2024 г. и от 27 август 2024 до 16 януари 2025 г. За периода, когато е бил служебен министър-председател и който е 1/6 от целия период на възложените одити, Димитър Главчев ще превъзложи функциите на заместник-председател на Сметната палата. 

От Сметната палата дават и някои факти. На 2 юли Народното събрание е възложило на Сметната палата да извърши няколко одита - на социалните плащания от бюджета на социалното министерство и на държавното обществено осигуряване в НОИ за периода 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г.; във финансовото министерство за периода 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.; за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ (на разходите на Агенцията за 1 януари 2020 г. - 31 май 2026 г. и на процедурите по възлагане на обществените поръчки за същия период). С посочените решения са определени обхвата на одитите, както и срокът на извършването им. 

"Решенията на Народното събрание имат задължителна сила за всички държавни органи, организациите и гражданите... одитите по решенията на Народното събрание се възлагат единствено със заповеди на председателя на Сметната палата. В конкретния случая председателят на Сметната палата действа в условия на „обвързана компетентност“ - т.е. няма право на преценка, а е длъжен да изпълни решенията на законодателния орган и Закона за сметната палата", казват оттам. 

"Обстоятелството, че г-н Димитър Главчев, председател на Сметната палата, е заемал длъжността служебен министър - председател на България през част от одитираните периоди, не води автоматично до извод за наличие на конфликт на интереси. При възлагане на одитите, в настоящия случай, са спазени стриктно изискванията на закона, като не са налице предпоставките за конфликт на интереси. Издадената от Димитър Главчев заповед за възложените три одита въз основа на решение на НС е принципна", се казва още в позицията на палатата.

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Ключови думи:

Димитър Главчев, Сметна палата, одит

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