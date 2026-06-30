Адвокат е първият избран член на новата антикорупционна комисия

Адвокатът от София Милен Шопов е първият избран член на новата Комисия за противодействие на корупцията. Избра го Висшият адвокатски съвет днес. За квотата на адвокатурата в КПК имаше две номинации - Милен Шопов и Милена Калчева. Изслушването на двамата кандидати беше днес и в крайна сметка беше предпочетен Шопов, разказва "Лекс". Публичното изслушване на двамата кандидати и изборът във ВАдС продължиха днес през целия ден, като двамата кандидати трябваше да отговарят на близо 100 зададени въпроса от адвокати, неправителствени организации, висши училища, научни организации и медии. В адвокатурата около номинациите назря скандал.

Междувременно днес зам.-председателят на Административния съд в Русе Ивайло Йосифов беше номиниран за член на КПК от квотата на Върховния касационен съд. Кандидатурата му е издигната от съдия Владислава Цариградска. Това се вижда от документите, качени на сайта на Върховния касационен съд. Срокът за номинации изтича днес.

Съдия Йосифов влезе под светлините на прожекторите в последните месеци, след като се оплака от натиск от члена на Висшия съдебен съвет Драгомир Кояджиков в процедурата по избор на председател на Административния съд в Русе. Йосифов беше подал сигнал до старата антикорупционна комисия.

В "Сега" сме описвали историята тук:

"Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт "Като съдия и гражданин считам, че е крайно време омертата в съдебната власт да бъде нарушена, а истината за процесите, които подмолно текат в нея и които гражданите на Република България интуитивно усещат, но не могат да докажат, да бъдат извадени наяве, а виновните лица да

"В добилия обществена известност случай, той не избра удобното мълчание. Не оттегли кандидатурата си под натиск. Сезира компетентните органи, поиска отвод на член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, настоя за изслушване от Колегията и изчерпа всички предвидени от закона средства за защита. Принципното му и процесуално последователно поведение в защита на собствената му независимост, въпреки цената, която това може да има, показва по категоричен начин, че съдия Йосифов може да я отстоява твърдо, но институционално", пише Цариградска. Тя допълва, че КПК не се нуждае от хора, които се поддават на нерегламентирани влияния.

Новият антикорупционен закон, който влезе в сила на 5 юни, предвижда Висшият адвокатски съвет, двете върховни съдилища, парламентът и президентът да пратят по един член в комисията.Само един кандидат се яви за член на комисията от Върховния административен съд - председателката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева.

Само една номинация има за член на КПК от парламентарната квота. Управляващата формация ПБ издигна кандидатурата на Пламен Тодоров.

И ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Днес президентът Илияна Йотова номинира следователя Павел Гайдаров за член на КПК. Той е завършил право в УНСС, доктор по гражданско и семейно право.

"Павел Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Професионалната си кариера започва в Столичната следствена служба през 2005 година. От 2009 до 2022 г. е следовател в следствения отдел към Софийската градска прокуратура, а от 2022 г. до 2025 г. - в Националната следствена служба. Понастоящем е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура", се казва в официалната му биография от президентството.