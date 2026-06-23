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Само един кандидат се яви за член на антикорупционната комисия от ВАС

Днес, 10:19
Мариана Шотева (вдясно) с бившия председател на ВАС Георги Чолаков, герберката, преродена като административен съдия в Пловдив, Дани Каназирева и плюшеното ѝ зайче.
FB/Дани Каназирева
Мариана Шотева (вдясно) с бившия председател на ВАС Георги Чолаков, герберката, преродена като административен съдия в Пловдив, Дани Каназирева и плюшеното ѝ зайче.

Един-единствен кандидат има засега за член на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) от квотата на Върховния административен съд. Това е председателката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева. Срокът за номинации изтече вчера и на сайта на съда е качено предложението единствено за Шотева. Разбира се, възможно е някоя кандидатура да е изпратена и по пощата и да стигне до съда в следващите няколко дни.

Шотева е завършила право в ЮЗУ. Тя има над 26 години юридически стаж, като близо 21 години от тях е била съдия - първо в Районния съд в Пазарджик, после като председател на Административния съд в Пазарджик, а накрая и като шеф на Административния съд в Пловдив. Тримата номиниращи - Иван Раденков, Владимир Първанов и Бойка Табакова, пишат в предложението, че Шотева е "честен, почтен и морално непоколебим човек". Обяснява се, че не допуска и не се поддава на влияние, натиск, заплахи.

В последната имуществена декларация на Шотева, подадена през 2025 г., е отбелязано придобиването на Тойота Рав 4 за 86 400 лв. с произход заеми. Съдията има налични 10 000 лв., както и 1916 лв. в банкова сметка. Има и кредит за 40 000 лв. Година по-рано в декларацията на Шотева присъства и мъж, на чието име са отбелязани 5000 лв. налични и още 28 579 лв. в банкови сметки. В пловдивската адвокатска колегия има адвокат, чиито три имена съвпадат с тези на въпросния господин.

Шотева има 5-дневен срок, който тече от вчера, да представи подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на Комисията за противодействие на корупцията, които трябва да бъдат качени на сайта на съда.

След това ще бъде насрочено изслушване на кандидата. Право на становища и въпроси по номинацията имат съдии и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, Висшият адвокатски съвет, висши училища и научни организации. Медиите също са приканени да изпращат въпроси. Изслушването на кандидатите, както и Общото събрание на съда, на което ще бъдат гласувани, се излъчват онлайн, гласят още приетите от ВАС правила. Гласуването е тайно с хартиени бюлетини.

Новият закон, който влезе в сила на 5 юни, предвижда Висшият адвокатски съвет, двете върховни съдилища, парламентът и президентът да пратят по един член в комисията.

Около номинациите в адвокатурата дори назря скандал. Изслушването на двамата кандидати от адвокатската квота е насрочено за 30 юни.

Върховният касационен съд днес трябва да приеме правилата за избора от своята квота.

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Ключови думи:

ВАС, Комисия за противодействие на корупцията

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