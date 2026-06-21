Всяка седмица ще има нови заповеди за събаряне в "Баба Алино"

Всяка следваща седмица ще се издават все повече заповеди за събарянето на незаконни сгради в "Баба Алино", заяви пред Би Ти Ви кметът на Варна Благомир Коцев.

Кметът обаче не очаква бързо събаряне на сградите. "За да се стигне до физическото събаряне, трябва да се премине през всички процедури и законови възможности, които вероятно ще бъдат използвани от собствениците, за да защитят правата си в съда. Законът дава право на защита. Дори незаконният строител може да ги обжалва", посочи Коцев. По думите на Коцев би могло да отнеме години, ако съдебните производства се забавят и се назначават експертизи. "Вероятно ще има такива, така че е трудно да се каже колко време ще отнеме", каза още Коцев.

Олег Невзоров беше експулсиран от страната няколко дни преди ареста ми. След това се върна и се появи като защитен свидетел по делото ми. Това каза още пред bTV кметът на Варна. Благомир Коцев обясни, че не познава Невзоров. „Между февруари и юли миналата година беше периодът, в който настоявах много силно да бъдат издадени заповеди за местността "Баба Алино". Инвеститорът в този комплекс - Олег Невзоров, след ареста ми на 8 юли 2025 г., се появи, без аз да го познавам, като основен защитен свидетел в моето дело“, коментира Коцев.

„След като аз съм арестуван, строителството в Баба Алино се засилва в огромни размери - от 15 къщи в началото на 2025 г. до 104 къщи през 2026 г. Ясно личи, че тук има огромно забързване след моето отстраняване от Община Варна“, коментира още Коцев.