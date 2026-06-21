Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Всяка седмица ще има нови заповеди за събаряне в "Баба Алино"

За да се стигне до физическото премахване на сградите, може да мине доста дълго време

Днес, 11:36
FB/Областна администрация Варна

Всяка следваща седмица ще се издават все повече заповеди за събарянето на незаконни сгради в "Баба Алино", заяви пред Би Ти Ви кметът на Варна Благомир Коцев. 

Кметът обаче не очаква бързо събаряне на сградите. "За да се стигне до физическото събаряне, трябва да се премине през всички процедури и законови възможности, които вероятно ще бъдат използвани от собствениците, за да защитят правата си в съда. Законът дава право на защита. Дори незаконният строител може да ги обжалва", посочи Коцев. По думите на Коцев би могло да отнеме години, ако съдебните производства се забавят и се назначават експертизи. "Вероятно ще има такива, така че е трудно да се каже колко време ще отнеме", каза още Коцев.

Олег Невзоров беше експулсиран от страната няколко дни преди ареста ми. След това се върна и се появи като защитен свидетел по делото ми.  Това каза още пред bTV кметът на Варна. Благомир Коцев обясни, че не познава Невзоров.  „Между февруари и юли миналата година беше периодът, в който настоявах много силно да бъдат издадени заповеди за местността "Баба Алино". Инвеститорът в този комплекс - Олег Невзоров, след ареста ми на 8 юли 2025 г., се появи, без аз да го познавам, като основен защитен свидетел в моето дело“, коментира Коцев.

„След като аз съм арестуван, строителството в Баба Алино се засилва в огромни размери - от 15 къщи в началото на 2025 г. до 104 къщи през 2026 г. Ясно личи, че тук има огромно забързване след моето отстраняване от Община Варна“, коментира още Коцев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев

Още новини по темата

Варненският кмет отчете гръмко една заповед за събаряне на Баба Алино

19 Юни 2026

Инвеститорът от Баба Алино: Кметът Коцев знае за всички документи
16 Юни 2026

Благомир Коцев моли кабинета за истината по "Баба Алино"
15 Юни 2026

Варненският кмет уволни най-близкия си заместник
09 Юни 2026

Довереник на Благомир Коцев бе освободен заради "Баба Алино"
02 Юни 2026

Кметът Коцев: В Баба Алино багерите няма да дойдат утре
31 Май 2026

Как да се правиш на луд за "незаконен град"
30 Май 2026

Благомир Коцев уволни директор заради криене на данни
29 Май 2026

Тече състезание кой е по-по-най-невинен за "незаконния град"
28 Май 2026

Министри: Община Варна е виновна за "незаконния град"
27 Май 2026

Някой изпада от картата - Варна
20 Май 2026

Скандал във Варна осветли как се секат "липи алергени"
15 Май 2026

Насред проблеми с доверието варненският кмет пъди главния архитект
08 Май 2026

Звезда от "Биг Брадър" и депутат от ИТН стана зам.-кмет на Варна
06 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса