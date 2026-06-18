Кметът на Варна: Утре издаваме заповеди за събаряне в Баба Алино

Община Варна ще издаде първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино този петък, т.е. утре. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев пред журналисти в НДК.

"Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората. Тук вече ще говорим и с горските служби това да се случи впоследствие, след като самото строителство бъде вече отменено", каза той пред БНР.

Според кмета на Варна все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора КУБ: "Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, тоест ще ги обявим. Ще започне такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е, защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, за които е спорно дали са незаконни или не и това трябва да бъде установено", допълни Благомир Коцев.

Неговата позиция е, че конкретните документи за "Баба Алино" са издадени през 2023 г. от кмета на район "Приморски" по време на управлението на ГЕРБ и бившия кмет Иван Портних. Коментарът му идва на фона на взаимни обвинения, като в края на май Портних заяви, че Коцев е "опънал чадър" над незаконния квартал. Коцев припомни, че още в края на 2024 г. Окръжната прокуратура е издала постановление за предприемане на мерки. През същата година район "Приморски" е установил 15 незаконни сгради, а през 2025 г. общината и РДНСК са започнали процедури по спиране на строителството.

Днес Община Варна разпространи позиция, според която "КУБ корпорация подвежда обществеността за строителството в Баба Алино". Общината не е издавала документи, позволяващи строителство в местността Баба Алино за комплекса "Форест клуб". Там няма влязъл в сила Подробен устройствен план, не са налични и разрешения за строеж, съобщиха от институцията. КУБ корпорация има в портфолиото си други проекти, които са законни и за които има легитимни документи в Община Варна и държавните институции. Комплексът "Форест клуб" в местността Баба Алино обаче не е сред тях.

"В позицията си КУБ подчертават, че всички документи, свързани с дейността им във Варна, са били издавани по време на мандата на кмета Благомир Коцев. Това е не просто лъжа, а недвусмислено политическо внушение и заемане на страна в активен политически и институционален диспут", пишат още от Общината.

Междувременно ГЕРБ - Варна даде пресконференция, в която определи поведението на кмета като "безотговорно". В нея участваха бившият кмет Иван Портних, арх. Стоян Петков и общинският съветник от партията Тодор Балабанов. Акцентът не бе казусът "Баба Алино", но арх. Петков представи пред медиите нов случай на обект, който според тях бил незаконен ресторант до морето, близо до Евксиноград. Той през 2023 г. изгоря, а след това е възстановен в по-мащабен вид.