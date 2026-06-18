Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кметът на Варна: Утре издаваме заповеди за събаряне в Баба Алино

КУБ корпорация съзнателно подвежда обществеността, се казва в позиция на общината

Днес, 15:11
Връчваме заповедите за събаряне, заяви Благомир Коцев.
FB/Скрийншот Благомир Коцев
Връчваме заповедите за събаряне, заяви Благомир Коцев.

Община Варна ще издаде първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино този петък, т.е. утре. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев пред журналисти в НДК. 

"Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя и ще направим така, че да възстановим гората. Тук вече ще говорим и с горските служби това да се случи впоследствие, след като самото строителство бъде вече отменено", каза той пред БНР.

Според кмета на Варна все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора КУБ: "Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, тоест ще ги обявим. Ще започне такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е, защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, за които е спорно дали са незаконни или не и това трябва да бъде установено", допълни Благомир Коцев.

Неговата позиция е, че конкретните документи за "Баба Алино" са издадени през 2023 г. от кмета на район "Приморски" по време на управлението на ГЕРБ и бившия кмет Иван Портних. Коментарът му идва на фона на взаимни обвинения, като в края на май Портних заяви, че Коцев е "опънал чадър" над незаконния квартал. Коцев припомни, че още в края на 2024 г. Окръжната прокуратура е издала постановление за предприемане на мерки. През същата година район "Приморски" е установил 15 незаконни сгради, а през 2025 г. общината и РДНСК са започнали процедури по спиране на строителството.

Днес Община Варна разпространи позиция, според която "КУБ корпорация подвежда обществеността за строителството в Баба Алино". Общината не е издавала документи, позволяващи строителство в местността Баба Алино за комплекса "Форест клуб". Там няма влязъл в сила Подробен устройствен план, не са налични и разрешения за строеж, съобщиха от институцията. КУБ корпорация има в портфолиото си други проекти, които са законни и за които има легитимни документи в Община Варна и държавните институции. Комплексът "Форест клуб" в местността Баба Алино обаче не е сред тях.

"В позицията си КУБ подчертават, че всички документи, свързани с дейността им във Варна, са били издавани по време на мандата на кмета Благомир Коцев. Това е не просто лъжа, а недвусмислено политическо внушение и заемане на страна в активен политически и институционален диспут", пишат още от Общината. 

Междувременно ГЕРБ - Варна даде пресконференция, в която определи поведението на кмета като "безотговорно". В нея участваха бившият кмет Иван Портних, арх. Стоян Петков и общинският съветник от партията Тодор Балабанов. Акцентът не бе казусът "Баба Алино", но арх. Петков представи пред медиите нов случай на обект, който според тях бил незаконен ресторант до морето, близо до Евксиноград. Той през 2023 г. изгоря, а след това е възстановен в по-мащабен вид. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Баба Алино

Още новини по темата

Водомери без пломби са открити в Баба Алино
17 Юни 2026

Инвеститорът от Баба Алино: Кметът Коцев знае за всички документи
16 Юни 2026

Благомир Коцев моли кабинета за истината по "Баба Алино"
15 Юни 2026

ПБ допуска арести по скандала с "Баба Алино"
11 Юни 2026

Варненският кмет уволни най-близкия си заместник
09 Юни 2026

Институциите изнамериха в гората незаконна вода за Баба Алино
08 Юни 2026

Над 90 акта за собственост в Баба Алино са издадени този март

07 Юни 2026

Пеевски махна председател на ДПС във Варна заради случая Баба Алино
05 Юни 2026

Според регионалния министър "сглобката" във Варна е направила незаконен град
05 Юни 2026

Семейство разкрива фалшификации в Баба Алино, но без резултат
04 Юни 2026

Демерджиев: Издирваме Невзоров
02 Юни 2026

Довереник на Благомир Коцев бе освободен заради "Баба Алино"
02 Юни 2026

Близкият до Пеевски шеф на РИОСВ - Варна бе уволнен
01 Юни 2026

Кметът Коцев: В Баба Алино багерите няма да дойдат утре
31 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса