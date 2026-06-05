Според регионалния министър "сглобката" във Варна е направила незаконен град

Регионалният министър Иван Шишков директно обвини бившия кмет на Варна Иван Портних и настоящия Благомир Коцев за случая "Баба Алино". Шишков заяви пред журналисти в парламента, че "сглобката“ във Варна "си е сглобила незаконен град".

"Отговорността по този казус е на община Варна. Има услужливо затваряне на очи и от страна на ВиК-Варна", каза министърът. И допълни, че нито една институция не е искала да работи така, както трябва. "Става въпрос за една много голяма сглобка", изтъкна Шишков. Министърът заяви, че е имало жалби, сигнали и съмнения, но администрацията не е реагирала. "Още по-лошото е, че е било допуснато изменение на подробния устройствен план при положение, че вече е имало констатирано незаконно строителство", каза министърът.

Регионалният министър допусна, че сградите може да бъдат премахнати, защото законът е категоричен по този въпрос, а правомощията за премахването на незаконното строителство са на кмета на Варна. "Казах му (на Б. Коцев – бел. ред.), че това е изключително належащо, защото така изисква законът", каза Шишков. По отношение на хората, които са закупили жилища с банкови кредити, министърът заяви, че отговорността трябва да бъде търсена от инвеститора. "Това са строежи фантоми. Ако се стигне до премахване на незаконните обекти, собствениците трябва да потърсят правата си от фирмата, която им е продала тези имоти", заяви той. И подчерта, че към момента за една сграда има основания да се счита за търпим строеж и няма да бъде засегната от евентуални процедури по премахване.

Министър Шишков посочи, че проверките продължават и в други институции, включително във ВиК и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Агенцията по геодезия, картография и кадастър пък извършва паралелна проверка на удостоверенията за търпимост, издавани във Варна през последните години.

Реакция

От "Продължаваме промяната" реагираха остро на изказването на регионалния министър. В декларация те поставиха въпроса как е било възможно в продължение на години да се извършват незаконна сеч и мащабно строителство в терен от Горския фонд, без да последва своевременна реакция от контролните, правоохранителните и разследващите органи. Според тях се води кампания отговорността за случая да бъде прехвърлена върху кмета на Варна Благомир Коцев.

ПП защитиха действията на варненския кмет, като посочиха, че той е предприемал мерки за спиране на строителството, включително по време на престоя си в ареста. Според партията именно общинската администрация и Регионалната дирекция по горите са били сред малкото институции, които са се опитали да ограничат нарушенията. От формацията твърдят още че през периода на управление на коалицията на ГЕРБ, БСП и ДПС държавните институции са допуснали разрастването на незаконното строителство и са създали условия за последващи продажби на имоти. Според формацията случаят е показателен за съществуването на мрежа от зависимости и политическа протекция, които трябва да бъдат разкрити.