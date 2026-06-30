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Демерджиев: Зад мантинелитe прозира фигурата на Борисов

Чупливите съоръжения са доплатени с анекси за 200 млн. лв., а ГЕРБ се закани да съди вътрешния министър

30 Юни 2026Обновена
"Истината не е толкова страшна, не боли. Аз ще го правя винаги, правил съм го и пак ще го правя. Връзката е косвена, доста добре прозира.", каза вътрешният министър
БГНЕС
"Истината не е толкова страшна, не боли. Аз ще го правя винаги, правил съм го и пак ще го правя. Връзката е косвена, доста добре прозира.", каза вътрешният министър

Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев, предаде БНР. 

"В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Затова става въпрос, а вече връзките може да се изяснят и подробно. Но нека да се научим да назоваваме нещата с точните имена. Нека се научим да говорим. Истината не е толкова страшна, не боли. Аз ще го правя винаги, правил съм го и пак ще го правя. Връзката е косвена, доста добре прозира. И може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, и начина, по който ги печелят", заяви Демерджиев.

Може би вътрешният министър Демерджиев визира сутрешното ТВ участие на колегата му Иван Шишков, който отказа дори да назове фирмите, които са доставяли мантинели. Преди 2 дни пак Демерджиев каза, че зад фирмите стои бивш премиер. 

"Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., платени са около 500 млн. лв., т.е. - има надвишение с почти 200 млн. лв., което е станало на базата на анекси. И, освен всичко останало, се плащат още 16 млн. лв. индексации. Това е станало през 2025 г.".

Това разказа регионалният министър Иван Шишков сутринта пред "Нова тв" относно чупливите мантинели, станали пак актуални след няколкото тежки катастрофи в последните дни. Шишков разказа, че договорите са сключени преди 3 г., когато той бе служебен регионален министър, като са били подготвени от предшественика му, но тогава нямало нищо смущаващо. Цената е била около 300 млн. лв. (без споменатите анекси), а последната обществена поръчка, която правителството на Румен Радев обяви, че ще спре, е за около 1 млрд. лв. Това, според Шишков, е немотивирано увеличение и е целяло да облагодетелства определена фирма.

"Договорите [тогава ] са сключвани за 6 района с 4-5 фирми, а те се бяха приготвили да дадат поръчката за мантинелите на една фирма и тя да стане монополист в България", добави Шишков, но отказа да посочи фирмата, с думите: "те са тези, които са правили тръжните книжа в края на 2025 г. и началото на 2026 г.". 

"Коя е фирмата, кой колко е откраднал - отговорът трябва да даде прокуратурата", добави регионалният министър

Всъщност, както "Сега" вече писа, мегапоръчката за мантинели бе обявена в края на септември с много висока прогнозна стойност, на база предходни обеми на възлагане - 490.8 млн. евро без ДДС. Тя бе разделена на 6 позиции, но се оказа, че по обособените позиции се класират едни и същи участници. За позиция 1, 2 и 6 бяха избрани консорциуми с участието на фирма "КМВ-системи за пътна сигурност". За позиции 4 и 5 - консорциуми между "Юпитер 05" и "Аква Конструкшън". За една позиция процедурата бе прекратена. Решението за позиции 4 и 5 бе публикувано на 18 февруари в 16:09 ч., часове преди встъпването в длъжност на служебното правителство на Андрей Гюров. Решението за предходните три позиции е от 10 февруари. По тази процедура има жалби, без произнасяне до момента на КЗК. За поръчката се говори отдавна, като с нея се бе заело и служебното правителство, но така и не се появи решение за прекратяване.

Според Иван Шишков при последните катастрофи, ударите от камионите в мантинелите били доста нетипични и под голям ъгъл, докато мантинелите били пригодни за удари под ъгъл до 20 градуса. Експертите трябвало да кажат каква е причината тировете да се врежат по този начин. 

Иначе министърът бил възложил да се направи проверка на мантинелите, поставени през 2024 и 2025 г., за да се изясни дали отговарят на сертификатите им. "Всички виждаме лекотата, с която тировете минават през мантинелите", добави той. 

Иван Шишков мотивира решението за поскъпване с 30% на винетките от 1 август с това, че имало да се дават много пари за магистралите. В момента това, което се давало за поддръжка на пътищата било два пъти повече от онова, което идвало като приходи от тол такси и от винетки. Колкото и да е некачествана услугата, тя имала своята цена, според министъра. 

 

ГЕРБ се закани да съди Демерджиев

"Съдейки от това, което каза и министър Демерджиев, трудно бих могъл да възприема каква е тази връзка между г-н Борисов, Шишков и Гълъб Донев, ако клюките, които Демерджиев разпространява, са верни. Последно сключените договори с тези фирми са от министър Иван Шишков и от неговият подопечен управител на АПИ по времето на кабинета "Донев".

Така коментира депутатът от ГЕРБ Николай Нанков в парламента думите на Демерджиев, че покрай доставката на мантинели изплува фигурата на Бойко Борисов.

А Тома Биков обяви, че заради "клеветите по адрес на г-н Борисов" от ГЕРБ ще осъдят вътрешния министър.

"Вътрешният министър, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото иска. Сега трябва да говори с факти и доказателства, не с предположения. Мълчи по най-различни теми, като започнете от "Петрохан", като минете през "Боташ" и всички разклонения на "Пътя на Копринката", които той не е коментирал никога. Ако ще работи с предположения, би трябвало да предполага и по всички останали въпроси", добави Биков и посочи, че след Борисов има "още поне 10 премиери", при които са подписвани договори със същите фирми.

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Ключови думи:

мантинели, Иван Шишков

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