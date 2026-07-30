Шишков и правосъдният министър се озоваха в кабинета на главния прокурор

Регионалният министър Иван Шишков и правосъдният министър Николай Найденов се оказаха в кабинета на главната прокурорка Ваня Стефанова. Това се разбра не от прокуратурата, а от официално съобщение на МРРБ, откъде бе пусната и снимка от визитата. За посещението нямаше никаква предварителна информация, нито предварително уведомяване на медиите.

"Надявам се, че ние, като институции, и Прокуратурата сме от една и съща страна – тази, която опазва и защитава обществения интерес.“ С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков се обърнал към и. ф. главен прокурор на Република България Ваня Стефанова, твърди неговия пресцентър..

Той заедно с министъра на правосъдието Николай Найденов посетили обвинител № 1, за да разговарят с нея по повод адресираните през март 2023 г. сигнали до тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Те бяха подадени тогава от арх. Шишков като служебен регионален министър.

В сигналите са посочени нередностите, свързани с раздадените аванси на фирми за изграждане на АМ „Хемус“, включително незаконното строителство на 4-ти лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път, участъците 2 и 3 от АМ „Тракия“, както и още няколко обекта, при които са установени нарушения в изпълнението на строителния процес.

Министър Шишков уверил и. ф. главен прокурор, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с подопечните му звена, са на разположение и ще окажат пълно съдействие на разследващите органи.

От няколко дни насам вътрешният министър и премиерът Румен Радев атакуваха прокуратурата, че спирала разплитането на голямата политическа корупция.

Само часове след срещата на Найденов и Шишков, колегата им вътрешен министър излезе с официална позиция срещу прокуратурата, озаглавена "Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост".

"В края на месец юни Министерството на вътрешните работи започна мащабни действия заради информация за незаконни практики във ВиК сектора в Област Бургас. Придобихме данни, които сочат за нанесени щети за милиони евро на държавата. Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси. И тук се сблъскахме със стена от бездействие от представителите на българската прокуратура – хората, призвани да помагат на МВР и да довеждат докрай битката за справедливост", пише Иван Демерджиев.

Той разказва как на 5 юли Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ образувала досъдебно производство след разпити на свидетели. "На 15 юли е задържан общински съветник, който е и председател на местна структура на партия. Причината – има данни, че той не просто покровителства, но ръководи схема, с която ВиК Бургас е ощетено с милиони евро. Как – чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от сумата е предавана на ръка. Свидетели сами посочват общинския съветник като човека, получавал средствата", твърди МВР шефът..

По закон МВР има възможност да задържи заподозрения за 24 часа, за да може през това време безпрепятствено да продължи да събира доказателства. След това българската прокуратура удължава това задържане до 72 часа, за да се довърши работата по досъдебното производство. "Този процес е ясен и отработен в годините. При този случай обаче прокуратурата отказва да го приложи. Вместо да повдигне обвинения, Софийска градска прокуратура изпраща делото на Окръжна прокуратура Бургас. Досъдебното производство пътува седем дни между София и Бургас. Сякаш няма куриери. Действията обаче не започват дори тогава – следват отводи на прокурори – четири на брой", продължава Демерджиев.

Наблюдаващ прокурор бил определен днес, на 30 юли, три седмици след първоначалните действия на МВР. "Това се случи едва след намесата на министър-председателя на Република България и вероятно единствено заради публичния отзвук от думите му", смята Демерджиев, който добавя: "След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят".

Накрай вътрешният министър призовава всеки един съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона.