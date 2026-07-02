Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Правосъдният министър поиска отстраняването на градската прокурорка

Днес, 13:13
Петьо Петров - Еврото и Емилия Русинова.
АКФ
Петьо Петров - Еврото и Емилия Русинова.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от длъжност градската прокурорка Емилия Русинова, докато срещу нея тече дисциплинарното дело заради пътуванията ѝ с Петьо Петров - Еврото. Такова искане е внесъл в съвета министърът на правосъдието Николай Найденов, възползвайки се от промените в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила вчера.

Найденов иска Русинова да бъде отстранена както като шеф, така и като редови магистрат.

От МП обясняват, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура.

Достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарното производство.

"За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера "Осемте джуджета". Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство", се казва още в съобщението от министерството.

Наскоро "Сега" описа и друг случай, в който е замесена Русинова - отлагането на делото за потъването на кораба "Хера". Заради отлагането на процеса по нейна вина Русинова беше глобена от Окръжния съд във Варна. Проверка на "Сега" установи, че тя обжалвала санкцията си. Но пък не си направи труда от 24 юни до днес да отговори на официално поставените въпроси по темата. Не е ясно дали и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова вече е проучила случая, както беше заявено.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Емилия Русинова, Петьо Петров - Еврото, Николай Найденов

Още новини по темата

#КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
25 Юни 2026

Градската прокурорка е глобена с 511 евро по делото "Хера"
25 Юни 2026

Правосъдният министър: В съдебната система има семейни зависимости
24 Юни 2026

МВР знае къде е Петьо Петров - Еврото, но нямало заповед за ареста му
19 Юни 2026

80 съдебни шефове напускат заради кариерен бонус
18 Юни 2026

Прокуратурата е осъдена за 100 000 евро заради сагата "Осемте джуджета"
09 Юни 2026

Ще взриви ли Ваня Стефанова омертата в прокуратурата?
08 Юни 2026

Кьовеши: Не политизирайте избора на българския европрокурор
05 Юни 2026

Петьо Еврото вече има достъп до всяко съдебно е-дело като адвокат
30 Май 2026

Правосъдният министър: Уговорих си среща с Лаура Кьовеши
28 Май 2026

Тръгна изборът на двама български съдии в Общия съд на ЕС
26 Май 2026

Правосъдният министър поиска Сарафов да се оттегли
22 Май 2026

Прокурор Русинова отговаря, че няма дела срещу прокурор Русинова
18 Май 2026

ВСС спаси Сарафов от дисциплинарно уволнение
13 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса