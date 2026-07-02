Правосъдният министър поиска отстраняването на градската прокурорка

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от длъжност градската прокурорка Емилия Русинова, докато срещу нея тече дисциплинарното дело заради пътуванията ѝ с Петьо Петров - Еврото. Такова искане е внесъл в съвета министърът на правосъдието Николай Найденов, възползвайки се от промените в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила вчера.

Найденов иска Русинова да бъде отстранена както като шеф, така и като редови магистрат.

От МП обясняват, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура.

Достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарното производство.

"За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера "Осемте джуджета". Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство", се казва още в съобщението от министерството.

Наскоро "Сега" описа и друг случай, в който е замесена Русинова - отлагането на делото за потъването на кораба "Хера". Заради отлагането на процеса по нейна вина Русинова беше глобена от Окръжния съд във Варна. Проверка на "Сега" установи, че тя обжалвала санкцията си. Но пък не си направи труда от 24 юни до днес да отговори на официално поставените въпроси по темата. Не е ясно дали и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова вече е проучила случая, както беше заявено.