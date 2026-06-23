Градската прокурорка е глобена с 511 евро по делото "Хера"

"Софийската градска прокуратура, нередовно призовани, не се явява представител." Това е записано в протокола от последното заседание по делото за потъването на кораба "Хера", което се гледа от Окръжния съд във Варна. Отсъствието на прокурора става причина за отлагане на делото преди дни. Тъй като вина за това носи шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, тя е глобена с максимално възможната глоба от 511 евро, като съдът решава също да сезира с протокола от заседанието и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова.

Проблемът е, че разследването е наблюдавано от градската прокуратура и затова тя трябва да има представител в съдебната зала. Това може да е наблюдаващият прокурор или посочен от Русинова негов заместник. Точно това отказва да направи градската прокурорка, а в администрацията ѝ не приемат призовката.

"Това е грубо нарушение и неизпълнение на служебни задължения, регламентирани в закона", коментираха пред "Сега" магистрати, които никога в дългата си кариера не са попадали на нередовно призована прокуратура. Според тях поведението на Русинова предполага търсене на дисциплинарна отговорност. (В момента срещу нея има висяща дисциплинарка заради пътуванията ѝ с Петьо Петров - Еврото.)

Инцидентът с кораба "Хера" стана на 13 февруари 2004 г. на няколко километра от северния вход на "Босфора". Тогава загинаха 19 моряци - 17 български и двама украински.

Разследването на случая продължи 15 години. Досъдебното производство е 111 тома, съдържащи 15 314 страници. По делото има близо 130 свидетели, част от които от от Украйна, Турция, Гърция и Италия. Вещите лица са близо 20.

Първоначално обвиняемите бяха двама, но единият - генерален директор и ръководител "Експлоатация" на "Провидънс шипинг енд трейдинг" ООД, менажирало "Хера", почина през 2020 г. Така подсъдим остана само другият - технически директор и ръководител "Морски операции" във фирмата Стефчо Минчев. Той е в неизвестност от 2019 г. и затова делото се гледа в негово отсъствие. Проверка, направена от съда, показва, че той няма валидни документи за самоличност и въпреки международното му издирване, е неизвестно къде е. Адвокатът му сочи, че последният му телефонен разговор с Минчев е в началото на 2020 г., когато той заявил, че иска да участва в делото, но се намирал в Китай и заради ковид ограниченията не може да пътува. След това, адвокатът и близките му губят контакт с него. На практика няма данни дали той е жив.

За първи път обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд през 2019 г. Но в крайна сметка делото е изпратено по подсъдност във Варна, откъдето са и двамата обвиняеми.

После делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения. Процесът тръгва по същество едва през 2023 г.

За него са ангажирани 5-членен съдебен състав, резервен съдия и резервен заседател. За всяко заседание в залата се явяват и близки на загиналите. Част от близките на моряците от Украйна не са издирени заради войната.

Последното заседание - на 19 юни е отложено, макар и в залата да се намира представител на Окръжната прокуратура във Варна, който носи писмо от септември м.г., с което Борислав Сарафов, тогава вече незаконно изпълняващ функциите главен прокурор, определя, че наред с представителите на градската прокуратура, в залата трябва да се явява и прокурор от Варна. Съдът обаче приема, че нередовното призоваване и неявяването на представител на Софийската градска прокуратура е пречка за даване ход на процеса. Магистратите обясняват, че по закон вече прокуратурата не е единна. Прокурорът, който е наблюдаващ по съответното разследване, следва да се явява в съдебното заседание. Ако съществуват някакви уважителни причини, поради които не може да се яви, то тогава съответният административен ръководител следва да определи друг прокурор, който да го замести и да участва в съдебните заседания, казва още съдът.

От съдебния протокол, който "Сега" видя в деловодните регистри, става още ясно, че в градската прокуратура не приемат призовката, защото прокурорката, явяваща се дотогава във Варна - Василена Анастасова е върната в Софийската районна прокуратура, откъдето е била командирована в градската. В районната прокуратура също отказват призовката, защото не те са наблюдавали разследването.

Следващото заседание по делото във Варна е насрочено за 10 юли.

"Сега" изпрати въпроси до Софийската градска прокуратура (от която повече от година не са отговаряли на въпроси на "Сега"), както и до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Засега отговор има само от кабинета на Стефанова - съдебният протокол още не е получен от и.ф. главен прокурор. Когато бъде получен, тя ще се запознае с него и ще прецени дали и какви действия да предприеме.