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ВСС ще гледа отстраняването на градската прокурорка, ама друг път

Емилия Русинова засега остава на поста си, докато срещу нея тече дисциплинарно дело

Днес, 14:43
Петьо Петров - Еврото и Емилия Русинова пред "Осемте джуджета".
АКФ
Петьо Петров - Еврото и Емилия Русинова пред "Осемте джуджета".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изобщо не бърза да се произнесе по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов градската прокурорка Емилия Русинова да бъде временно отстранена от ръководния си пост, както и като прокурор. Точката беше отложена и дори не бе определена нова дата за разглеждането ѝ.

Повод за искането на Найденов е, че срещу Русинова беше образувано дисциплинарно дело по искане на предшественика му Андрей Янкулов заради пътуванията ѝ с лидера на групата "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото. Найденов се възползва от промените в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила на 1 юли. 

Те казват, че при образувано дисциплинарно производство за освобождаване на административен ръководител или негов заместник съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност и по предложение на вносителя на предложението. Колегията се произнася в 7-дневен срок от постъпването на искането.

Днес обаче се оказа, че тепърва колегията дава възможност на Русинова да представи бележки по искането за отстраняването ѝ или да се яви да бъде изслушана, за да бъде спазено правото ѝ на защита. Срок за това не беше даден. Не се разбра защо на Русинова не ѝ даден срок да го направи още с внасянето на предложението. Със сигурност обаче колегията няма да се произнесе по искането на Найденов в 7-дневен срок. Още повече, че изобщо не е ясно дали ще се произнесе и следващата седмица, тъй като заради отпуските в съвета, не се знае дали ще има кворум.

Кадровиците правят аналогия с текста от закона, регламентираш отстраняването на магистрати, когато срещу тях има наказателно производство. Там обаче препис от искането се връчва на магистрата не по-късно от 7 дни преди заседанието, на което то ще бъде разгледано, като преди вземането на решение, което трябва да се случи до 14 дни, му предоставя възможност да бъде изслушан или да даде писмено становище.

Междувременно Йордан Стоев, който беше избран за член на дисциплинарния състав, си е направил отвод. Вероятният повод е, че неговият син е младши следовател в Софийската градска прокуратура, тоест подчинен на Русинова. Тепърва ще се избира нов член на състава, който гледа по същество дисциплинарното дело. Отвод изначално по казуса си направи и Калина Чапкънова. Нейният син също е следовател в СГП. 

МОТИВИ

На 2 юли от МП обясниха, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура.

Достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарното производство.

"За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера "Осемте джуджета". Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство", се казваше още в съобщението от министерството.

Наскоро "Сега" описа и друг случай, в който е замесена Русинова - отлагането на делото за потъването на кораба "Хера". Заради отлагането на процеса по нейна вина Русинова беше глобена от Окръжния съд във Варна. Проверка на "Сега" установи, че тя обжалвала санкцията си. Но пък не си направи труда от 24 юни до днес да отговори на официално поставените въпроси по темата. Не е ясно дали и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова вече е проучила случая, както беше заявено, нито дали министърът ще вземе някакво отношение.

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Ключови думи:

Емилия Русинова, Прокурорска колегия на ВСС

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