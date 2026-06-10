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Няма желаещ да оглави националното следствие след Сарафов

10 Юни 2026
Борислав Сарафов и Ваня Стефанова.
ПРБ
Борислав Сарафов и Ваня Стефанова.

Двамата зам.-директори на Националната следствена служба - Илиян Танчев и Ивелина Христова, отказват да поемат временно поста на шеф и зам. главен прокурор. Това се разбра по време на днешното заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Беше докладвано също и че и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова не е направила предложение за временен началник на НСлС.

Постът беше овакантен, след като Борислав Сарафов подаде оставка в последната седмица на май. По-рано той се върна като директор на националното следствие и зам. главен прокурор, след като най-сетне склони да освободи мястото на и.ф. главен прокурор, за какъвто се представяше незаконно в последните 9 месеца. В момента той е редови следовател в НСлС.

Прокурорската колегия откри миналата седмица и процедура за избора на нов титуляр с 5-годишен мандат. Днес беше и първото от двете поредни заседания, в които може да се правят предложения. Такова не дойде. Право да номинират има група от поне трима от членовете на прокурорската колегия, главният прокурор или министърът на правосъдието. Вече е ясно, че и.ф. главен прокурор, както и членовете на ВСС нямат намерение да номинират кандидати за поста.

Кадровиците днес решиха да поискат от всички следователи от НСлС информация дали биха заели временния пост. Условието е да не им предстои пенсиониране в следващите 6 месеца.

Така или иначе откритата процедура по избор на директор едва ли ще бъде довършена. Предстои да бъдат гласувани окончателно промени в Закона за съдебната власт, които вероятно ще наложат мораториум върху кадруването в системата, особено на ръководни постове. 

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Ключови думи:

Борислав Сарафов, НСлС, Прокурорска колегия на ВСС

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