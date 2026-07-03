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Протеже на Сарафов въпреки всичко започна работа в Евроджъст

Европейската агенция пренебрегва сигнала на МП, че в процедурата по избор има сериозни нередности

Днес, 06:21
Дълбока тайна е как Борислав Сарафов подбра Лилия Кариева за национален експерт.
БГНЕС
Дълбока тайна е как Борислав Сарафов подбра Лилия Кариева за национален експерт.

Прокурорката Лилия Кариева, избрана по неясни критерии от Борислав Сарафов, докато незаконно заемаше поста и.ф. главен прокурор, вече е встъпила като национален експерт в бюрото на страната ни в Евроджъст в Хага. Тя ще заема поста в следващите 3 години, въпреки възраженията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов до Евроджъст, че има сериозни нередности в националната процедура за подбор. Това установи проверка на "Сега". Евроджъст обяснява, че това е решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в което агенцията не може да се меси.

Това на практика излиза от отговора на Евроджъст на писмото на Янкулов, получен на 12 юни в Министерството на правосъдието, пише институцията до "Сега". В писмото се заявява, че като общо правило националните експерти се номинират от съответните национални органи (в случая прокурорската колегия на ВСС) и се командироват въз основа на писмено споразумение между Евроджъст и съответния национален орган. Организирането и провеждането на такива процедури е от изключителната компетентност на съответните национални органи. Евроджъст информира също, че на 4 юни 2026 г. е приключена размяна на писма с прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за командироването на Кариева от 16 юни 2026 г. до 31 май 2029 г.

"Сега" изпрати въпроси и до Евроджъст. От там посочиха само, че са си комуникирали директно с прокурорската колегия, която е контролирала процедурата по подбор и назначаване.

Всъщност, през април прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет абсолютно безкритично, набързо и единодушно прие предложението на Сарафов за командироването на Кариева, която от октомври 2025 г. е зам.-районен прокурор на София, за максималния срок от 3 години. Членовете на колегията признаха, че Сарафов им е пратил само тази прокуратура. Междувременно "Сега" разкри, че дамата е подала заявлението си за участие в подбора дни преди обявата за позицията да бъде качена на вътрешния сайт на държавното обвинение, като го е адресирала лично до Сарафов.

Янкулов настояваше Евроджъст да не финализира назначението на Кариева, докато не бъдат изяснени определени факти. Той изтъкваше, че подборът на прокурорката е извършен от нелегитимен главен прокурор. Изобщо не е ясно каква е оценката на останалите кандидати. По неофициална, но достоверна информация е имало петима кандидати, за което колегията не е информирана, се казва в писмото. Не са ясни причините за отстраняването им.

Той допълва, че Кариева е доказала, че владее английски език само с курс от 2018 г., без международно признат сертификат. Тя е повишена малко преди номинацията, а Сарафов я е наградил. Това, според министъра, поставя под съмнение обективността на процедурата. Затова Янкулов настоява всички факти да бъдат изяснени и ако нередностите бъдат потвърдени, Кариева да бъде върната, за да стартира нова процедура.

"Сега" опита да разбере как точно е избрана Кариева, като прати редица въпроси по Закона за достъп до обществена информация до прокуратурата. И при новия и.ф. главен прокурор - Ваня Стефанова, обаче се запазва традицията на непрозрачност и безотчетност на държавното обвинение, и информацията беше отказана с бланкетни мотиви, сред които и този, че не надделява обществения интерес.

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Ключови думи:

Борислав Сарафов, Евроджъст

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