Незаконният Сарафов кадрува експерти за Евроджъст

Прокурорската колегия подпечата решението му, без да задълбава в "подробности"

15 Апр. 2026
Борислав Сарафов с президента на Евроджъст Михаел Шмид на 21 март 2026 г., дни преди обявата за национален експерт.
Борислав Сарафов с президента на Евроджъст Михаел Шмид на 21 март 2026 г., дни преди обявата за национален експерт.

Продължаващият да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов кадрува експерти на международно ниво от името на България. Това се разбра по време на днешното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Тя разгледа набързо и единодушно одобри предложението на Сарафов за командироване на национален експерт в Националното бюро на Република България в Евроджъст на прокурорката Лилия Кариева, която от октомври 2025 г. е зам.-районен прокурор на София.

Тя отива в Хага от 1 юни за 3 години, което е максималният възможен срок.

По време на заседанието обаче изобщо не стана ясно как е протекъл подборът и как Сарафов се е спрял точно на нея. Зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска, която беше на заседанието, опита да разбера наясно ли са членовете на съвета как е избрана Кариева и дали е имало други кандидати. Получи отговор, че нямат представа, че само това име им е спуснато от Сарафов, до когото писал директорът на Евроджъст - Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие.

По информация на "Сега" обявата за позицията е качена на вътрешния сайт на прокуратурата на 23 март. В краткото съобщение се казва само, че административният директор на Евроджъст търси национален експерт в българското бюро в Хага, считано от 1 юни. На желаещите е даден срок до 27 март да подадат заявление в отдел "Аналитичен" във Върховната касационна прокуратура. По данни на "Сега" за селекцията е имало и други кандидатури, включително на прокурори с по-дълъг магистратски и международен опит, какъвто Кариева няма. Според публично достъпната информация, тя е специалист в делата за домашно насилие. Завършила право в ЮЗУ и е работила в СДВР преди да стане прокурор през 2016 г. 

Заседанията на Прокурорската колегия на ВСС впечатляват със своята експедитивност. Кадровиците с изтекъл през октомври 2022 г. мандат не обсъждат нищо, само гласуват единодушно. Днес 23 точки бяха разгледани и решени за 18 минути.

НЕЛЕГИТИМЕН

Борислав Сарафов е и. ф. главен прокурор от юни 2023 г., когато беше уволнен титулярът Иван Гешев. Но на 21 януари 2025 г. влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, според които никой не може да е временен началник на прокуратурата или на върховен съд за повече от 6 месеца. Този период за Сарафов изтече на 21 юли. Върховният касационен съд също обяви, че след тази дата Сарафов няма легитимност като и.ф. Както Сарафов, така и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказват да се съобразят, като колегията смята, че Сарафов е в заварено положение и затова може да си стои и. ф. вечно, стига да е жив и да не се откаже сам. Неотдавна дори отказа да разгледа предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да определи нов изпълняващ функциите. Сега се очаква да разгледа предложението на Янкулов за уволнението на Сарафов от системата.

Междувременно Конституционният съд се произнесе, че ограничението от 6 месеца не противоречи на основния закон, а ВКС инициира тълкувателно дело по темата за правомощията на Сарафов след 21 юли м.г.

Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие
Решението на Конституционния съд, че не противоречи на основния закон разпоредбата, ограничаваща до 6 месеца времето, в което някой може да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд, би трябвало да бъде краят на агонията "Сарафов".
СЕГА
09 Апр. 2026

 

