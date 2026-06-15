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Бивш член на ВСС, близък до Цацаров и Гешев, иска да оглави НСлС

Ясен Тодоров е един от петимата, дали съгласие да са временен директор на националното следствие

Днес, 01:07
Ясен Тодоров като член на предишния състав на ВСС.
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Ясен Тодоров като член на предишния състав на ВСС.

Бившият член на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров, който минаваше за близък както до някогашния главен прокурор Сотир Цацаров, така и до приемника му Иван Гешев, е сред следователите, дали съгласие да оглавят временно Националната следствена служба. Според "Лекс" останалите са говорителят на НСлС Мариан Маринов, както и Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев.

Срокът за изпращане на съгласие изтича днес. А утре се очаква Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да определи и.ф. директор на Националната следствена служба, който е и зам. главен прокурор по разследването.

На 27 май Борислав Сарафов подаде оставка като шеф на следствието. Очакваше се един от двамата му заместници - Ивелина Христова и Илиян Танчев, да поеме временното ръководство на НСлС. Но и двамата отказаха. А и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова не предложи и.ф. директор на следствието.

Така миналата седмица кадровиците решиха да питат всички следователи от НСлС дали някой от тях желае да е и.ф. директор.

Ясен Тодоров беше назначен за заместник-директор на НСлС през декември 2021 г. Предложението за това дойде от главния прокурор Иван Гешев, а не от Борислав Сарафов, който тогава беше директор на НСлС. В прословутия запис от аферата "Яневагейт" Тодоров бе определен от някогашната шефка на Софийския градски съд като "оправно момче" във ВСС. Тодоров стана зам.-шеф на националното следствието през декември 2021 г., а преди това се спрягаше и за следващ главен съдебен инспектор на мястото на "вечната" Теодора Точкова. Говореше се, че той е фаворитът на Гешев за директор на НСлС, но в крайна сметка Сарафов беше избран за втори мандат, който така и не довърши.

Завършилият школата на МВР в Симеоново Тодоров е емблематична фигура в съдебната система - един от пламенните защитници на Гешев. Беше и от най-близкото лоби на Сотир Цацаров, докато той беше начело на прокуратурата.

След като изтече мандатът му на член на ВСС, Тодоров се върна в столичното следствие. Но много бързо бе командирован в националното следствие и прекара в командировка около 2 години. Близо година и дъщерята на Тодоров - Теодора Тодорова, беше командирована от Районната прокуратура в Сандански в Софийската районна прокуратура, пак със заповед на Цацаров. През юли 2019 г. Тодорова беше назначена на титулярно място в София. Преди това, през 2015 г., докато баща й беше във ВСС, Тодорова беше назначена без конкурс в администрацията на главния прокурор. Видяхме я в първите редици на прокурорския протест след взрива на Гешев. Зетят на Тодоров също е следовател.

Другият кандидат - Мариан Маринов е говорител на Националната следствена служба. Той беше част от сменената миналата година комисия в изпита за юридическа правоспособност. Припомнете си тази сага тук

Любомир Георгиев пък отскоро е следовател в НСлС. Той беше следовател в отдела към СГП. През 2021 г. се яви на конкурс и от 2022 г. е повишен в националното следствие.

 

ПРЕД ПРОВАЛ

Преди 2 седмици Прокурорската колегия откри и процедура за избора на нов титулярен директор на НСлС с 5-годишен мандат. В сряда е второто от двете поредни заседания, в които може да се правят предложения. Право да номинират има група от поне трима от членовете на прокурорската колегия, главният прокурор или министърът на правосъдието. Вече е ясно, че и.ф. главен прокурор, както и членовете на ВСС нямат намерение да номинират кандидати за поста.

Дори да се появят кандидати, откритата процедура по избор едва ли ще бъде довършена. Предстои да бъдат гласувани окончателно промени в Закона за съдебната власт, които вероятно ще наложат мораториум върху кадруването в системата, особено на ръководни постове. 

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Ключови думи:

Ясен Тодоров, НСлС, ВСС

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