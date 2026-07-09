Съдебната власт ще избере ВСС чак в късна есен

Въпреки всички очаквания за бърз избор на следващия Висш съдебен съвет, който да замени сега действащия, чийто мандат изтече още през октомври 2022 г., нов съвет ще има най-рано в късна есен. Съдиите, прокурорите и следователите ще изберат своите общо 11 представители във ВСС до 21 ноември. Това реши вчера Висшият съдебен съвет, определяйки датите, на които трите гилдии ще проведат общите си събрания за избор.

На 31 октомври общото събрание на съдиите ще се събере в "София Ивент Център" в мол "Парадайз", за да избере членовете на избирателната комисия и на секционните комисии, а на 7 ноември ще бъде гласуването, предава "Лекс". Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври, също в "София Ивент Център". А общото събрание на следователите за избор на членове на избирателна комисия и на секционните комисии ще се състои на 14 ноември в Техническия университет, а гласуването ще е на 21 ноември.

Депутатите заложиха с промените в съдебния закон, че ВСС организира произвеждане на избори за изборни членове от квотата на съдии, прокурори и следователи до 17 октомври 2026 г. Но днес както членовете на съвета, така и министърът на правосъдието Николай Найденов заявиха, че е по-важно качеството на провеждането на изборите, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, отколкото стриктното спазване на срока.

Законът регламентира още, че предложения за изборни членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите може да се правят от всеки магистрат не по-късно от два месеца преди произвеждането на избора.

Предвид това съдиите ще номинират кандидати за ВСС до 6 септември, прокурорите ще издигат кандидатури до 23 август, а следователите – до 20 септември.

За съдиите най-малките секции ще са в окръжните съдилища в Разград – 24 души, и Силистра и Търговище – по 25-има магистрати. Най-големите ще са в столицата, където ще има четири секции. Най-малките секции за прокурорите ще са в Смолян – 11 обвинители, Търговище – 13, Силистра – 14, Видин и Габрово – по 15 души.

Най-големите ще са в София, където ще са общо три.

Секциите за следователите ще са пет – в петте апелативни района в страната. ПП-ДБ настояваха секциите да бъдат на апелативно, а не на окръжно ниво, защото малките секции не гарантират тайната на вота. Управляващите обаче не се вслушаха в тези аргументи.

Наред с план-графика, кадровиците днес приеха и правила за избора на членове на ВСС от професионалната квота, но само за този конкретен случай.

Парламентът не сложи срок за себе си и затова не е ясно кога ще избере своята квота от 11 членове на Висшия съдебен съвет. Ако изборите не вървят паралелно, може да се получат аномалии, както в настоящия състав - магистрати, неизбрани от колегите си за членове на съвета, да се промушат през парламентарната квота или парламентът да укрепи мнозинство с "подходящи" хора, ако случайно управляващите не са доволни от избора на професионалната квота.

Едва когато новият ВСС бъде конституиран, ще може да започнат и процедурите по избора на титулярен главен прокурор, както и на титулярен председател на Върховния административен съд. Начело и на двете ключови за държавата институции от доста дълго време стои изпълняващ функциите.