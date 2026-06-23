ГЕРБ подаряват на ПБ парламентарната квота във ВСС

Няма смисъл опозицията да се занимава с избора на следващия състав на Висшия съдебен съвет. Управляващите от "Прогресивна България" ще могат да инсталират в кадровия орган на съдебната власт когото си решат.

Това излиза от думите на Владислав Горанов - санкциониран за корупция по закона "Магнитски" бивш финансов министър от ГЕРБ, който в момента е депутат. "За Висшия съдебен съвет темпото за избор на нов зависи от мнозинството, ние сме готови да подкрепим без никакви претенции кадровите решения на Румен Радев за състава на ВСС", казва той в интервю за Mediapool.

Макар да имат мнозинство в 52-рото Народно събрание депутатите на ПБ не са достатъчно за избор на членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него. Партията на Румен Радев има 131 депутати. ВСС и ИВСС се избират с квалифицирано мнозинство, т.е. 160 гласа.

ГЕРБ имат 39 народни представители и са единствената парламентарна група, която е достатъчна самостоятелно на ПБ. За други конфигурации ще трябват поне още 2 групи. ДПС и ДБ имат по 21 депутати, ПП - 16, а "Възраждане" - 12.

Преди да пристъпи към избора на ВСС, парламентът предстои да приеме промени в Закона за съдебната власт. Те бяха пуснати по бързата писта и им остава само второ четене в пленарната зала, като за много от законодателните решения наново мнозинство вече се натрупаха доста критики.

Съставът на Висшия съдебен съвет, който ще замени настоящия, чийто мандат изтече през октомври 2022 г., е ключов. Това е органът, който кадрува в съдебната власт и, поне на хартия, брани нейната независимост. Мнозинството в сегашния съвет, което кара девета година на поста, се провали в много направления, включително в кадровата политика, липсата на дисциплинарни мерки, и реален отказ да прочисти системата от участници в групите "Осемте джуджета" и "Нотариуса".

Народното събрание избира 11 от членовете на съвета, 11 се избират от съдиите, прокурорите и следователите. Трима са членове по право - главният прокурор и председателите на двете върховни съдилища. Бъдещият ВСС ще трябва да избере титулярен главен прокурор, както и председател на Върховния административен съд.

За новия ВСС дяволът е в детайлите За близо деветте години, откакто действа този състав на Висшия съдебен съвет, мнозинството в него свърши толкова безобразия, толкова пъти неглижира Конституцията, омота се в зависимости и слугува на политически господари, че свалянето им от власт, 4 години след края на