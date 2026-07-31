Редовен главен прокурор ще има най-рано догодина

Въпреки обещанията на новата власт как ще направи бърза и радикална съдебна реформа се оказва, че редовен главен прокурор ще има най-рано в началото на следващата година. Това се разбира от интервю на правосъдния министър Николай Найденов пред Нова тв. Прогнозата идва на фона на денонощни критики на управляващите към прокуратурата, с която се оправдават защо не правят нищо срещу корупцията и организираната престъпност.

"До средата на есента би следвало да имаме нов състав на ВСС. Той трябва да започне процедури за избор на главен прокурор и председател на ВАС. Тези процедури би следвало да приключат в началото на следващата година", заявява Найденов. Даже този график е оптимистичен, тъй като членовете на ВСС от парламентарната квота трябва да се изберат с поне 160 народни представители, а после ще трябват и много гласове от Съвета за избор на главен прокурор и председателя на Върховния административен съвет.

От няколко дни насам премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев активно критикуват прокуратурата, която блокирала усилията им за борба с голямата и с политическата корупция. Като пример те дават разследването във ВиК-Бургас, при което беше арестуван общински съветник.

"Едно дело от Софийската градска прокуратура до Окръжна прокуратура-Бургас пътува една седмица. 4 прокурори бяха отведени за предполагане на зависимости и влияния. Когато един магистрат се чувства, че е нарушена обективната му преценка в решение на даден казус поради различни обстоятелства, които подставят под съмнения неговата безпристрастност, той е длъжен да се отведе. Не са ясни причините за техните отводи", обвини Радев.

Вътрешният министър Демерджиев пък направо излезе с официална позиция срещу прокуратурата със заглавие: "Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост".

"В целия този казус има много необясними неща. Кой с кого се е консултирал може само да предполагаме. Разследването се забави с няколко седмици и даде възможност лицата, които са били разпитвани, да се разколебаят в показанията си. Това е основният проблем - създава се систематичен дефицит в работата на прокуратурата в подобни казуси – дали той се дължи на зависимости или страх, може да се спекулира", обяснява правосъдният министър Найденов.

Забавянето на избора на нов главен прокурор ще доведе до друг проблем - ще трябва да има поне още веднъж изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като сегашният - Ваня Стефанова, може да заема мястото най-много 6 месеца. В нейния случай това означава 22 октомври 2026 г., а дотогава почти сигурно няма да има избран и конституиран нов ВСС. Така сегашният ВСС, чийто мандат отдавна е изтекъл, да трябва да избира нов временен главен прокурор.

"Занесохме ѝ всички сигнали, които министър Шишков и неговото министерство от 2021 г. насам е подавало в прокуратурата, за да имаме информация за движението на всяка една преписка. Тя се запозна с тях и каза, че ще ни я предостави", заяви Найденов по повод срещата му с и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова, на която присъства и регионалният министър Иван Шишков.

"Оказа се, че „Хемусгейт” не е само един - има различни производства за различните лотове на магистралата. Надявам се скоро тези схеми да излязат на бял свят и да видим къде е липсващият асфалт от пътищата и като търсим причините за пътните катастрофи напоследък да си дадем сметка, че зависят не винаги от шофьорите, а от инфраструктурата и предполагаеми престъпления с изграждането ѝ", коментира правосъдният министър.

"Ние отправихме любезна покана да си провери преписките. Тогава ще можем да твърдим дали има желание да работи по тях или не", каза още той.