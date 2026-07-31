Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Редовен главен прокурор ще има най-рано догодина

Правосъдният министър описа график, който не вдъхва оптимизъм за бърза съдебна реформа

31 Юли 2026
Николай Найденов
БГНЕС
Николай Найденов

Въпреки обещанията на новата власт как ще направи бърза и радикална съдебна реформа се оказва, че редовен главен прокурор ще има най-рано в началото на следващата година. Това се разбира от интервю на правосъдния министър Николай Найденов пред Нова тв. Прогнозата идва на фона на денонощни критики на  управляващите към прокуратурата, с която се оправдават защо не правят нищо срещу корупцията и организираната престъпност.

"До средата на есента би следвало да имаме нов състав на ВСС. Той трябва да започне процедури за избор на главен прокурор и председател на ВАС. Тези процедури би следвало да приключат в началото на следващата година", заявява Найденов. Даже този график е оптимистичен, тъй като членовете на ВСС от парламентарната квота трябва да се изберат с поне 160 народни представители, а после ще трябват и много гласове от Съвета за избор на главен прокурор и председателя на Върховния административен съвет.

От няколко дни насам премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев активно критикуват прокуратурата, която блокирала усилията им за борба с голямата и с политическата корупция. Като пример те дават разследването във ВиК-Бургас, при което беше арестуван общински съветник.

"Едно дело от Софийската градска прокуратура до Окръжна прокуратура-Бургас пътува една седмица. 4 прокурори бяха отведени за предполагане на зависимости и влияния. Когато един магистрат се чувства, че е нарушена обективната му преценка в решение на даден казус поради различни обстоятелства, които подставят под съмнения неговата безпристрастност, той е длъжен да се отведе. Не са ясни причините за техните отводи", обвини Радев. 

Вътрешният министър Демерджиев пък направо излезе с официална позиция срещу прокуратурата със заглавие: "Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост".

"В целия този казус има много необясними неща. Кой с кого се е консултирал може само да предполагаме. Разследването се забави с няколко седмици и даде възможност лицата, които са били разпитвани, да се разколебаят в показанията си. Това е основният проблем - създава се систематичен дефицит в работата на прокуратурата в подобни казуси – дали той се дължи на зависимости или страх, може да се спекулира", обяснява правосъдният министър Найденов.

Забавянето на избора на нов главен прокурор ще доведе до друг проблем - ще трябва да има поне още веднъж изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като сегашният - Ваня Стефанова, може да заема мястото най-много 6 месеца. В нейния случай това означава 22 октомври 2026 г., а дотогава почти сигурно няма да има избран и конституиран нов ВСС. Така сегашният ВСС, чийто мандат отдавна е изтекъл, да трябва да избира нов временен главен прокурор.

"Занесохме ѝ всички сигнали, които министър Шишков и неговото министерство от 2021 г. насам е подавало в прокуратурата, за да имаме информация за движението на всяка една преписка. Тя се запозна с тях и каза, че ще ни я предостави", заяви Найденов по повод срещата му с и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова, на която присъства и регионалният министър Иван Шишков.

"Оказа се, че „Хемусгейт” не е само един - има различни производства за различните лотове на магистралата. Надявам се скоро тези схеми да излязат на бял свят и да видим къде е липсващият асфалт от пътищата и като търсим причините за пътните катастрофи напоследък да си дадем сметка, че зависят не винаги от шофьорите, а от инфраструктурата и предполагаеми престъпления с изграждането ѝ", коментира правосъдният министър.

"Ние отправихме любезна покана да си провери преписките. Тогава ще можем да твърдим дали има желание да работи по тях или не", каза още той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

избор на главен прокурор, избор на ВСС

Още новини по темата

Втори прокурор от Пловдив влиза в надпреварата за новия ВСС
07 Авг. 2026

Първи прокурорски шеф е предложен за член на ВСС
04 Авг. 2026

Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
04 Авг. 2026

Появиха се първи кандидати за новия ВСС
30 Юли 2026

Съдебната власт ще избере ВСС чак в късна есен
10 Юли 2026

ГЕРБ подаряват на ПБ парламентарната квота във ВСС
23 Юни 2026

Прокурори към колегите си: Не продавайте гласа си в изборите за ВСС
02 Юни 2026

Второто четене на съдебния закон ще почака до юни
15 Май 2026

Партиите се сблъскаха кой да номинира членовете на новия ВСС
14 Май 2026

За новия ВСС дяволът е в детайлите
14 Май 2026

ВСС отказа видеозапис при броенето на бюлетините за новия съвет
03 Юли 2025

ВАС пробва да спаси Сарафов като главен прокурор
07 Апр. 2025

ВАС умува да угоди ли на Сарафов по делото за главен прокурор
17 Март 2025

Прокуратурата е бърза, но не смела и сръчна
26 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки