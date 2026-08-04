Първи прокурорски шеф е предложен за член на ВСС

Зам.-апелативният прокурор на Пловдив Тодор Деянов е предложен от свои колеги за член на новия Висш съдебен съвет. Под номинацията са се подписали двама прокурори, които се аргументират с личните си впечатления и съвместната си работата с Деянов.

Той е завършил право в СУ "Св. Климент Охридски". Започва работа в съдебната система през 2000 г. като съдия в Смолян, като в периода от април 2003 г. до октомври 2004 г. е бил и председател на Районния съд в Смолян, припомня "Лекс". В периода от 2009 г. до 2013 г. отново ръководи този съд.

През юли 2013 г. е избран за окръжен прокурор на Смолян, какъвто е два мандата. От лятото на миналата година е зам.-апелативен прокурор на Пловдив.

Деянов е втората кандидатура за прокурорската колегия на ВСС. В края на юли 20 прокурори номинираха Маринела Тотева, която е върховен прокурор. Тя е завършила право в ЮЗУ и веднъж вече е била кандидат за член на Висшия съдебен съвет - през 2017 г., когато беше избран сега действащият състав с отдавна изтекъл мандат. Тогава обаче прокурорката е издигната от парламентарната квота. Под номинацията й се подписват от БСП, начело с лидерката тогава Корнелия Нинова. В съвета тогава обаче влязоха други номинации на БСП - Светлана Бошнакова, Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева.

Засега една номинация има и от съдиите - на съдията в Административен съд - Варна Васил Пеловски. Той още няма статут на несменяемост като магистрат, който се придобива след 5 години в системата. Съдия е от 23 ноември 2021 г., когато беше назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища.

Досега магистрат, който още не е придобил несменяемост, не се е кандидатирал за член на ВСС.

Преди да стане съдия, Пеловски беше главен секретар на Висшия съдебен съвет. Беше назначен за такъв след оставката от този пост на настоящия министър на правосъдието Николай Найденов.

Пеловски е бил и главен експерт в администрацията на съвета. Преди това е бил шеф на правната дирекция в Министерството на младежта и спорта, работил е и като старши юрисконсулт в областната администрация на Добрич.

Под номинацията му се подписаха 22-ма съдии от Административен съд – Варна, тоест почти целият състав на съда. Наскоро сестрата на Пеловски - Павлета Пеловска беше назначена за зам.-регионален министър в кабинета на Румен Радев.

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесет от членовете се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

Магистратите ще изберат своята квота до 21 ноември. Общото събрание на съдиите е на 31 октомври, а гласуването - на 7 ноември. Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще е на 17 октомври, а гласуването - на 24 октомври. Следователите ще изслушат претендентите за тяхната квота на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември. Парламентът ще започне избора на своята квота веднага след лятната си ваканция. В момента текат 21 дни, в които всеки може да номинира член на съвета, когото депутатите евентуално да припознаят и издигнат.