744 съдии поискаха електронно гласуване за ВСС

744 съдии са успели да организират екстрена подписка в подкрепа на електронното гласуване за членове на новия Висш съдебен съвет и да я внесат в Народното събрание, става ясно от документи на правната комисия. За тях първо съобщи Bird.bg.

Основен въпрос, който приоритетно следва да бъде разрешен преди откриването на процедурите за избор за членове на ВСС от квотата на съдебната власт, е свързан с достъпа на магистратите до гласуване и за практическата им възможност да упражнят правото си на глас, пише в становището. В закона за съдебната власт в момента има възможност за гласуване по три начина – хартиено, машинно и електронно. От тях магистратите настояват за последния вариант.

"Предвидената възможност за електронно дистанционно гласуване бе очаквана от магистратската общност и е възприемана като механизъм за свободен достъп на всеки магистрат до гласуване. Тя се отчита от нас като достижение, защото дава шанс за висока избирателна активност и реално прилагане на принципа "един магистрат – един глас", пишат магистратите. Те твърдят, че този начин на гласуване е показал безспорни предимства на изборите за ВСС през 2017 и 2022 г., на които "магистратите имаха възможност да изразят волята си, независимо от мястото, на което се намират и чрез различни форми на

електронни устройства, чрез които се осъществи достъпът до системата за гласуване - телефони, компютри, таблети".

С електронната система обаче има множество проблеми, които се видяха именно на цитираните в подписката избори. Разбра се например, че 28 съдии през 2022 г. са гласували за 200. Освен това, членове на ВСС твърдят, че системата е компрометирана, защото от години не се поддържа и всички лицензи за нея са изтекли. Миналата година имаше изявления, че тя не може да бъде надградена и не може да гарантира тайната на вота.

Гласуване само на хартия също няма да е оптимално заради ограничението, което поставя Законът за съдебната власт една избирателна секция да се открива на всеки 500 магистрати. Това означава, че секциите може да бъдат максимум четири при съдиите, т.е. дори не може да са във всеки апелативен съд.