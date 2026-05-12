Всички подкрепят ПБ за съдебния закон, но със забележки

стопкадър Обсъждането на трите законопроекта в правната комисия на първо четене отне по-малко от час и половина.

Законопроектът за промени в Закона за съдебната власт, внесен от Прогресивна България вчера и обсъждан на първо четене от правната комисия днес, ще бъде подкрепен от останалите парламентарни сили. Това стана ясно по време на заседанието на комисията.

Към промените обаче има редица забележки, които депутатите от другите партии ще настояват да бъдат изгладени между двете четения.

На вниманието на депутатите има още два законопроекта, внесени в първия ден на новия парламента - на Демократична България и на Продължаваме промяната. Те също минаха на първо четене днес.

Изказаха се представители на всички парламентарни групи без ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Рая Назарян от ГЕРБ и Петър Петров от "Възраждане" заявиха подкрепа.

Виждаме рискове, подводни камъни и опасности, обобщи Велислав Величков от ПП. Най-големи критики към проекта на ПБ имаше заради възможността моториумът, който се налага върху действията на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, да бъде вдиган при неясни условия. Величков нарече това "не врата, а порта", а Десислава Попколева от Съюза на съдиите коментира, че нормата е твърде обтекаема, абстрактна и витиевата и трябва добре да се прецизира.

Чуха се критики и към идеята магистратите да гласуват с хартиени бюлетини във всички окръжни съдилища за совите представители във ВСС. Попколева припомни на депутатите, че има малки съдилища, за които това би означавало разкриване на тайната на вота.

Не срещна пълно разбиране и идеята да се прекратят и ревизира командированите на съдии във Върховния административен съд. "Не може да разберем каква е идеята. Такова положението е и в прокуратурата (без титулярен шеф). Имате ли представа, само във Върховната касационна прокуратура има над 30 души командировани от бившия и.ф. главен прокурор, и не мога да разбера защо предвиждаме за ВАС, но не и за прокуратурата", допълни тя.