Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Всички подкрепят ПБ за съдебния закон, но със забележки

Уредбата на мораториума за действията на ВСС отваря цяла порта, предупреди ПП

Днес, 11:48
Обсъждането на трите законопроекта в правната комисия на първо четене отне по-малко от час и половина.
стопкадър
Обсъждането на трите законопроекта в правната комисия на първо четене отне по-малко от час и половина.

Законопроектът за промени в Закона за съдебната власт, внесен от Прогресивна България вчера и обсъждан на първо четене от правната комисия днес, ще бъде подкрепен от останалите парламентарни сили. Това стана ясно по време на заседанието на комисията.

Към промените обаче има редица забележки, които депутатите от другите партии ще настояват да бъдат изгладени между двете четения.

На вниманието на депутатите има още два законопроекта, внесени в първия ден на новия парламента - на Демократична България и на Продължаваме промяната. Те също минаха на първо четене днес.

Изказаха се представители на всички парламентарни групи без ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Рая Назарян от ГЕРБ и Петър Петров от "Възраждане" заявиха подкрепа.

Какво предвижда проектът на Прогресивна България си припомнете тук.

Виждаме рискове, подводни камъни и опасности, обобщи Велислав Величков от ПП. Най-големи критики към проекта на ПБ имаше заради възможността моториумът, който се налага върху действията на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, да бъде вдиган при неясни условия. Величков нарече това "не врата, а порта", а Десислава Попколева от Съюза на съдиите коментира, че нормата е твърде обтекаема, абстрактна и витиевата и трябва добре да се прецизира.

Чуха се критики и към идеята магистратите да гласуват с хартиени бюлетини във всички окръжни съдилища за совите представители във ВСС. Попколева припомни на депутатите, че има малки съдилища, за които това би означавало разкриване на тайната на вота. 

Не срещна пълно разбиране и идеята да се прекратят и ревизира командированите на съдии във Върховния административен съд. "Не може да разберем каква е идеята. Такова положението е и в прокуратурата (без титулярен шеф). Имате ли представа, само във Върховната касационна прокуратура има над 30 души командировани от бившия и.ф. главен прокурор, и не мога да разбера защо предвиждаме за ВАС, но не и за прокуратурата", допълни тя.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Закон за съдебната власт, Правна комисия

Още новини по темата

Новото мнозинство забранява със закон Чолаков и Сарафов да са в бъдещия ВСС
11 Май 2026

За един ден новите депутати изсипаха 29 законопроекта в НС
03 Май 2026

Парламентът маха Борислав Сарафов и като и.ф. главен прокурор
15 Яну. 2025

Правната комисия прекрати избора на Сарафов
14 Яну. 2025

С трик НС избра правна и бюджетна комисия
20 Дек. 2024

ПП-ДБ искат да отрежат ВСС от ключови кадрови решения
03 Авг. 2024

За разлика от прокуратурата съдиите одобряват съдебната реформа
10 Май 2024

ПП-ДБ и ГЕРБ се надлъгват за властта на главния прокурор
23 Февр. 2024

Сглобката набързо ремонтира ремонта на Конституцията
01 Февр. 2024

В НС отново кърпят механизма за разследване на главния прокурор
13 Септ. 2023

ПП-ДБ преотстъпи на ГЕРБ правната комисия на НС
07 Септ. 2023

„Възраждане“, БСП и ИТН защитиха ветото на Радев на съдебния закон
07 Авг. 2023

Радев наложи вето на "поправката на поправките" в съдебния закон
01 Авг. 2023

ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС изненадващо ремонтират механизма си за главния прокурор
11 Юли 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса