ВСС съди кабинета за отрязаните над 2 млн. евро за ВАС

Фейсбук/Дани Каназирева Георги Чолаков, който в кулоарите на съда се спряга като причина за разкриване на новата колегия, приветства с плюшено зайче доскорошната герберка Дани Каназирева в редиците на административните съдии. От лятото тя е съдия в Пловдив.

Висшият съдебен съвет не се отказва от това Върховният административен съд (ВАС) да има още една колегия въпреки данните, че нужда от това няма. Решението на служебното правителство, с което беше оттеглено финансирането от малко над 2 млн. евро, отпуснато в последните дни на кабинета "Желязков" на ВАС, е атакувано пред ... същия съд. Това показва проверка в електронните регистри на съда.

Парите бяха отпуснати, защото във ВАС очакваха хиляди нови дела месечно, свързани с отчуждаването на имоти за изграждането на национални обекти. Прогнозата обаче не се сбъдна, като обемът на работата всъщност се е увеличил с 2 дела месечно, сочат данните на служебния кабинет.

Въпреки това на 23 април Пленумът на ВСС възложи на правната дирекция да анализира основанията за решението на кабинета "Гюров" и при констатиране на нарушение, то да бъде обжалвано. Жалбата е пратена във ВАС още същия ден. А 5 дни по-късно ВАС е разпоредил жалбата да се изпрати на Министерския съвет за отговор и окомплектоване на преписката.

Както "Сега" писа през февруари, ВАС се кани да си разкрие нова, трета колегия. Тя ще се ръководи от нов зам.-председател на съда, ще има още един шеф на отделение и 14 редови съдии. Очакваше се да бъдат назначени също 9 съдебни помощници (любима длъжност за децата на хора от системата), 7 секретари, 7 деловодители. Освен всичко ще има един секретар на председателя, както и шофьор.

Решението за отпускането на 2 098 877 евро за ВАС за 2026 г. беше взето на 28 януари, явно по спешност, вероятно за да се случи преди служебния кабинет, без дори да бъде съгласувано с Висшия съдебен съвет.

В съдебната власт отдавна се спекулира, че във ВАС ще има нова колегия, която да бъде оглавена от доскорошния председател на съда Георги Чолаков.

Раздуването на щата на съда, в който понастоящем има 106 съдии и над 20 командировани магистрати, следва от промени в Закона за държавната собственост, с които ВСС беше задължен да обезпечи с необходимия брой съдии върховната инстанция, която поема делата за отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти. Режимът, при който отчуждаването да минава през ВАС, действаше до 2019 г., когато подсъдността беше "свалена" на окръжно ниво, не само за да бъдат разтоварени върховните магистрати, но и да бъдат улеснени гражданите. Логиката е, че където е имотът, там би трябвало да е и делото.

На 9 януари тогавашният и.ф. председател на ВАС Мариника Чернева праща до ВСС искане за допълнително финансиране на съда заради промените в закона. Тя обяснява, че е поискала данни от премиера за броя на имотите частна собственост, които са предназначени за изграждането на национални обекти и предстои отчуждаване. И така било изяснено, че има над 5220 имота, за които е в ход или предстои образуване на производство по отчуждаване през 2026 г. Това са предимно земеделски земи с множество съсобственици, всеки от които може да оспори законосъобразността на размера на определеното обезщетение. Затова се очакват много дела, за които на ВАС му трябват съдии и служители.

Министърът на правосъдието тогава - Георги Георгиев, препраща аргументите на съдия Чернева на Министерския съвет и парите са отпуснати.

КОЕ КОЛКО СТРУВА

Чернева беше приложила и справка, от която се вижда, че за зам.-председателя на съда се предвиждат 8620 евро брутно възнаграждение месечно, за председателя на отделение - 6653 евро, за съдиите - 6499 евро. Съдебните помощници ще получават бруто 2400 евро, шофьорът - 1413 евро, секретарят на председателя - 1853 евро, секретарите и деловодителите - по 1358 евро. Отделно са предвидени и пари за осигуровките им. Така сумата набъбва до 2 098 877 евро.