Прокуратурата разследва търговия с влияние по дела във ВАС

Днес, 17:03
Георги Чолаков
БГНЕС
Георги Чолаков

Софийската градска прокуратура веднага е образувала разследване за търговия с влияние по сигнала на "Да, България", свързан с журналистическо разследване на BIrd.bg срещу бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков. Това се разбра от съобщение на държавното обвинение.

Сигналът е за "евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд".

"Предмет на разследване ще са обстоятелства, свързани с евентуално използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага. Ще бъдат извършени всички действия по разследване, необходими за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Престоят разпити на свидетели и приобщаване на относимите справки и документи. В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза, която да установи и дали записът на разговори, който се пресъздава в журналистическото разследване и в сигнала, е автентичен", гласи съобщението.

В сигнала на ДБ се казваше, че "наличната към момента информация съдържа твърдения за обсъждане на конкретни суми в особено значителен размер, изрази, сочещи за увереност, че "всичко е уредено“, референции към насрочване на дело, към призовка на страна по него, към възможността определени действия да започнат след получаване на вътрешна информация за движението на производството, както и към разпределяне на суми между няколко участници".

Така според тях има "не само индикации за евентуално обещаване, искане, приемане или договаряне на подкуп, но и за възможно посредничество, координация и позоваване на вътрешни канали за достъп до процесуална информация, която по естеството си не следва да бъде използвана като инструмент за извличане на противоправна облага". В сигнала се твърди още, че не става дума за изолирано твърдение за недобросъвестно поведение, а за данни, които биха могли да разкрият механизъм на корупционно въздействие върху правораздавателната дейност на върховна съдебна институция.

В интервю за Нова тв през почивните дни служебният вътрешен министър Емил Дечев коментира, че е редно да се образува предварителна проверка по сигнала за изтекли записи, на които се твърди, че говори тогавашният и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков.

 

ПОЗИЦИЯ

Георги Чолаков, който в момента е редови съдия във Върховния административен съд, разпространи позиция, в която се казва, че никога не е водил подобни разговори.

"Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде
използвано за внушения и дезинформация", пише Чолаков и обещава да съдейства изцяло на компетентните органи. Още на 24 април той казва в позицията си, че се надява разследването да приключи в най-кратки срокове. Всъщност то е образувано днес.

