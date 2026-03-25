БНБ пробва да прекрати делото на Гюров, преди да се произнесе Съдът на ЕС

Днес, 14:50
Андрей Гюров
БГНЕС
Андрей Гюров

БНБ е пуснала молба до Върховния административен съд, с която иска прекратяване на делото, заведено от Андрей Гюров срещу решението на УС на БНБ от 16 юли 2024 г., с което той беше отстранен от длъжност като подуправител на БНБ. От централната банка искат още да се оттегли отправеното до Съда на ЕС запитване във връзка с делото, а жалбата на Гюров да бъде оставена без разглеждане.

Това става ясно от разпореждането на съдия Георги Чолаков, който доскоро беше и шеф на ВАС, а Гюров искаше отвода му заради предполагаеми връзки със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Повод за отстраняването на Гюров преди 2 години стана акт на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), че Гюров е заемал поста в условия на несъвместимост и не е прекратил навреме свои участия в търговско дружество и в нестопански организации. Това решение на КПК обаче падне пред първата инстанция, а окончателното произнасяне на ВАС по него се отложи за след произнасянето на СЕС.

Преди да се произнесе по исканията на БНБ, председателят на съдебния състав - Георги Чолаков, дава срок на Гюров за становище. Освен това е изискал от председателя на Народното събрание да представи по делото заверен препис от заведената в деловодството на парламента оставка на Гюров като подуправител, ръководител на управление "Емисионно" в Българската народна банка. Гюров подаде оставка, за да може да стане служебен премиер.

"Дневник", който първи писа за разпореждането на Чолаков, цитира юристи, според които срокът, в който съдията се е произнесъл по искането на БНБ е необичайно кратък - само няколко дни. Прави се връзка и с очаквания изход по делото на Гюров пред Съда на Европейския съюз в Люксембург. На 26 март се очаква заключение на генералния адвокат, което се смята, че е от съществено значение за окончателното произнасяне на съда.

Георги Чолаков
Георги Чолаков
Още новини по темата

Милиардите за пътища за 4 години свършили за 18 месеца
25 Март 2026

Премиерът Гюров: България е траен партньор на Украйна
17 Март 2026

Кабинетът ще дава по 20 евро на месец на бедни с кола
15 Март 2026

Съдът на ЕС шамароса България за отказ за юридическа промяна на пола
12 Март 2026

Запрянов вбеси Гюров с визита в централата на ГЕРБ
05 Март 2026

България не участва в операцията срещу Иран
28 Февр. 2026

Правителството и честните избори тръгнаха с фал
21 Февр. 2026

Премиерът и ЦИК въвеждат изпити за изборните комисии
20 Февр. 2026

Гюров ще съобщи утре министрите си
17 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"
12 Февр. 2026

Съдът на ЕС може пак да замрази €10 млрд. за Унгария

12 Февр. 2026

Илияна Йотова избра Андрей Гюров за премиер
11 Февр. 2026

ВАС набъбва с трета колегия, 14 съдии и нов зам.-председател с шофьор
07 Февр. 2026

