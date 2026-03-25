БНБ пробва да прекрати делото на Гюров, преди да се произнесе Съдът на ЕС

БНБ е пуснала молба до Върховния административен съд, с която иска прекратяване на делото, заведено от Андрей Гюров срещу решението на УС на БНБ от 16 юли 2024 г., с което той беше отстранен от длъжност като подуправител на БНБ. От централната банка искат още да се оттегли отправеното до Съда на ЕС запитване във връзка с делото, а жалбата на Гюров да бъде оставена без разглеждане.

Това става ясно от разпореждането на съдия Георги Чолаков, който доскоро беше и шеф на ВАС, а Гюров искаше отвода му заради предполагаеми връзки със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Повод за отстраняването на Гюров преди 2 години стана акт на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), че Гюров е заемал поста в условия на несъвместимост и не е прекратил навреме свои участия в търговско дружество и в нестопански организации. Това решение на КПК обаче падне пред първата инстанция, а окончателното произнасяне на ВАС по него се отложи за след произнасянето на СЕС.

Преди да се произнесе по исканията на БНБ, председателят на съдебния състав - Георги Чолаков, дава срок на Гюров за становище. Освен това е изискал от председателя на Народното събрание да представи по делото заверен препис от заведената в деловодството на парламента оставка на Гюров като подуправител, ръководител на управление "Емисионно" в Българската народна банка. Гюров подаде оставка, за да може да стане служебен премиер.

"Дневник", който първи писа за разпореждането на Чолаков, цитира юристи, според които срокът, в който съдията се е произнесъл по искането на БНБ е необичайно кратък - само няколко дни. Прави се връзка и с очаквания изход по делото на Гюров пред Съда на Европейския съюз в Люксембург. На 26 март се очаква заключение на генералния адвокат, което се смята, че е от съществено значение за окончателното произнасяне на съда.