ВАС отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу БНБ

Върховният административен съд остави без уважение искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на отправеното преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург по казуса с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на националната банка. Това съобщиха от съда.

Със същото определение върховните магистрати оставят без уважение и искането на УС на БНБ за прекратяване на производството по самото административно дело 7373/2024 г., което Гюров води пред ВАС.

За да постанови този резултат, съдебният състав на ВАС е съобразил всички становища на страните, представените доказателства и служебно известните му обстоятелства относно промяната в заеманата от Андрей Гюров длъжност като министър – председател, добавят от съда.

БНБ пробва да прекрати делото на Гюров, преди да се произнесе Съдът на ЕС БНБ е пуснала молба до Върховния административен съд, с която иска прекратяване на делото, заведено от Андрей Гюров срещу решението на УС на БНБ от 16 юли 2024 г. с което той беше отстранен от длъжност като подуправител на БНБ.

В представени по делото становища от Андрей Гюров жалбоподателят застъпва позиция, че не е загубил правен интерес от оспорването на решението от 16 юли 2024 г. на УС на БНБ за предсрочното му освобождаване от длъжността подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ в БНБ.

Изрично е казано, че от евентуалната отмяна на решението за жалбоподателя биха се породили благоприятни правни последици. Гюров сочи, че от една страна с отмяната на процесното решение на УС на БНБ би се постигнала защита на доброто му име в обществото, а от друга страна отмяната на процесния административен акт е основание да търси обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

С оглед на тези съображения жалбоподателят изразява становище за неоснователност на отправените до съда искания от страна на УС на БНБ да се възобнови производството по делото; да се оттегли отправеното до СЕС преюдициално запитване, по което е образувано дело С-611/2024 год.; да се остави без разглеждане жалбата на Андрей Гюров срещу решение № 340 от 16 юли 2024 год. на УС на БНБ и да се прекрати производството по делото

Върховните магистрати приемат, че в случая за Андрей Гюров съществува правен интерес от оспорване, доколкото при положителен за него резултат се създават предпоставки за реализиране на правото му да търси обезщетяване на претърпени както имуществени, така и неимуществени вреди. В този смисъл разпоредбата на чл. 204, ал. 1 от АПК изрично указва, че иск за обезщетение за вреди може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред, т.е. отмяната на административния акт съставлява абсолютна процесуална предпоставка по отношение на исковото производство за обезщетение..

С оглед на гореизложеното настоящият съдебен състав приема, че жалбоподателят Андрей Гюров не е загубил правен интерес от отмяната на процесното решение на УС на БНБ, независимо от обстоятелството, че от 19 февруари 2026 г. са прекратени правомощията му на подуправител на БНБ по силата на закона за БНБ. Това се случи заради заемането на поста служебен министър-председател.

Върховните магистрати приемат за неоснователно и отправеното от УС на БНБ искане за оттегляне на отправеното преюдициално запитване по казуса с предсрочното освобождаване на Гюров от поста му в БНБ, тъй като за правилното разрешаване на спора е необходимо тълкуване на нормите на правото на ЕС, които са посочени в отправеното преюдициално запитване.

Определението по административно дело на ВАС е окончателно. Това означава, че делото ще бъде разгледано и ще има произнасяне по същество.

Повод за отстраняването на Гюров преди 2 години стана акт на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), че Гюров е заемал поста в условия на несъвместимост и не е прекратил навреме свои участия в търговско дружество и в нестопански организации. Това решение на КПК обаче падна пред първата инстанция, а окончателното произнасяне на ВАС по него се отложи за след произнасянето на СЕС.