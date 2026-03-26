Съдът на ЕС е на крачка от решение по делото "Гюров"

Законът за Българската народна банка не противоречи на Правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и във връзка с основанията за тяхното освобождаване. Това накратко е становището на генералния адвокат Николас Емилиу, изразено днес пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), разказва "Лекс".

Генералният адвокат не е прокурор или адвокат на някоя от страните по делото. Той е независим съветник на съда и становището му е на практика проект на съдебното решение. То става публично няколко месеца преди окончателното решение на СЕС и съдържа подробни правни аргументи. Становището не е задължително за съдиите, но в повечето от случаите те се съобразяват с логиката на генералния адвокат. Затова и публикуването на становището е ключов момент, защото може да се приеме като сигнал накъде клонят везните по делото.

В становището си по делото "Гюров" генералният адвокат обяснява, че европейското право допуска национално законодателство, което изисква член на орган за вземане на решения на националната централна банка, като например заместник-управител, да подава на компетентния национален орган декларация, разкриваща неговия или нейния интерес, като участие като акционер в компания или участие в управителен орган на нестопанска организация. Допускат се националното законодателство да не забранява на подуправител на национална централна банка да има дял в дружество с ограничена отговорност, при условие че това законодателство включва механизъм, който позволява да се определи дали в конкретни обстоятелства притежанието на такъв дял води до конфликт на интереси, който може да засегне независимото функциониране на банката и доверието на обществеността в тази независимост.

Договорът за функциониране на ЕС също така позволява национално законодателство, което забранява участието на подуправител в управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел без разрешението на компетентния орган. Националното законодателство трябва да позволява такова несъвместимо занятие да бъде прекратено в даден срок след назначението, а ако лицето не е прекратило тази дейност в този срок, то се счита за лице, което вече не отговаря на изискванията за изпълнение на задълженията.

Делото пред СЕС беше образувано след запитване с осем въпроса на Върховния административен съд, който разглежда жалба на Андрей Гюров срещу решението на Управителния съвет на БНБ, че са налице основания за освобождаването му като подуправител. Според УС той "не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения" и е "признат за виновен за извършено сериозно нарушение" - две от основанията в Закона за БНБ за освобождаване на подуправител.

БНБ всъщност стъпи на акт на вече закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), която установи несъвместимост при Андрей Гюров - "участието му като съдружник в "Йонтех Инженеринг" ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение "Балкански - Паница Институт за научни издирвания" и Сдружение "Голф-клуб Благоевград".

Гюров обжалва не само решението на УС на БНБ, но и това на КПК, на което стъпи Централната банка. В края на 2024 г. Административен съд София-град (АССГ) прие, че решението на КПК е нищожно. Това решение обаче не е влязло в сила, тъй като беше оспорено пред ВАС, който пък спря делото, защото чака произнасянето на съда в Люксембург във връзка с жалбата срещу решението на БНБ.

Междувременно Андрей Гюров се съгласи да бъде служебен премиер и с издаването на указа за назначаването му за такъв, той подаде оставка от БНБ, както изисква законът от 1 януари 2026 г. А заключението на генералния адвокат не променя нищо в картината, макар и санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски веднага да изтълкува, че "изборът на Гюров е незаконен, отговорността е на Йотова". Не би го променило и решението на СЕС, след което, ако още не е прекратил делото, трябва да се произнесе и ВАС. Междувременно вероятно изборите ще са минали.

Дни преди да излезе заключението на генералния адвокат, БНБ поиска Върховният административен съд да прекрати делото по жалбата на Гюров.